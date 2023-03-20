Seçmen kaydı sorgulama nasıl yapılır? Seçmen listeleri askıya çıktı! e-Devlet ve YSK seçmen kaydı sorgulama ekranı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 seçimlerinin 14 Mayıs'ta yapılması kararını almıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) da 2023 Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için takvimi duyurdu.