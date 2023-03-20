Seçmen kaydı sorgulama nasıl yapılır? Seçmen listeleri askıya çıktı! e-Devlet ve YSK seçmen kaydı sorgulama ekranı
YSK, 2023 seçimleri için seçim takvimini açıkladı. Seçim takvimine göre seçmen listeleri de askıya çıktı. Peki seçmen kaydı sorgulama nasıl yapılır? Seçmen kaydı sorgulama nasıl öğrenilir? Seçmen listeleri ne zamana kadar askıda kalacak? İşte e-Devlet ve YSK seçmen kaydı sorgulama ekranı...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 seçimlerinin 14 Mayıs'ta yapılması kararını almıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) da 2023 Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için takvimi duyurdu.
14 Mayıs'ta yapılacak seçimler öncesi seçim takvimi ve seçmen listesi hakkında yeni gelişmeler vatandaşlar tarafından merak edilip araştırılıyor. Seçime 55 günden az bir süre kalmışken vatandaşlar, "Nerede oy kullanacağım?" sorusunun cevabını arıyor.
Duyurulan seçim takvimine göre, cumhurbaşkanı adaylığı için YSK'ye yapılacak başvurular 19 Mart'ta başlayacak. Siyasi partiler ise milletvekili aday listelerini 9 Nisan'a kadar YSK'ye verecek.
Seçimlerde oy kullanacak vatandaşlar seçmen listelerinin askıya çıkıp çıkmadığını merak ediyor. Seçmen listeleri bugün itibarıyla askıya çıktı! Seçmen listesine itiraz etmek isteyenler ve deprem bölgesinde olup adres değişikliği yapmak isteyenler işlemlerini tamamlayabilecek.