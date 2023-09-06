Selden sonra heyelan tehlikesi ile karşı karşıyalar! İnsanlar diken üstünde çaresizce bekliyor
Samsun'da selin vurduğu mahallede vatandaşlar heyelan tehdidi nedeniyle diken üstünde yaşıyor. 2023 yılının en büyük sel felaketini yaşayan Samsun'da şehrin büyük bölümünde cadde ve sokaklar sular altında kaldı.
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Samsun'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkilemiş; Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, kentte aşırı yağışlar sonucu meydana gelen sel ve su baskınları nedeniyle 86 kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiğini duyurmuştu.
Kentteki 13 ilçede de sağanak nedeniyle mesleki çalışmalar ve uyum eğitimlerine 1 gün ara verilmişti.
Sel sonrası ise şehir toparlanamaya çalışırken Samsun'da 2 sitenin yanı başında bulunan 30 metre yüksekliğindeki toprak yamaç, her yağmur yağdığında bina sakinlerini korkutuyor.
Binaların bodrum katları sular altında kaldı, site bahçesi taş ve toprakla doldu. Her yağmur yağdığında aynı sorunla karşılaştıklarını ifade eden site sakinleri yetkililere seslendi.