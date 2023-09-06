Selden sonra heyelan tehlikesi ile karşı karşıyalar! İnsanlar diken üstünde çaresizce bekliyor

Samsun'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkilemiş; Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, kentte aşırı yağışlar sonucu meydana gelen sel ve su baskınları nedeniyle 86 kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiğini duyurmuştu.