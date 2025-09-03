Sıcaklık rekorları geliyor! Meteoroloji bu 12 şehre dikkat çekti

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 4 Eylül 2025 Perşembe günü için sıcaklık uyarısında bulundu. Yapılan açıklamalara göre, Türkiye genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor.

Meteoroloji verilerine göre, yurt genelinde ortalama sıcaklıklar 40 dereceye yaklaşırken, birçok şehirde sıcaklık rekorları kırılması bekleniyor.

Meteoroloji tarafından paylaşılan raporda, özellikle 12 ilimizde aşırı sıcaklık uyarısı yapıldığı belirtildi. Bu illerde hava sıcaklığı hissedilen değerlerle birlikte oldukça yüksek olacak ve vatandaşların dikkatli olmaları gerekiyor.

İŞTE O İLLER:

Manisa 🌡️

Aydın 🌡️

Denizli 🌡️

Adana 🌡️

Kahramanmaraş 🌡️

Kilis 🌡️

Gaziantep 🌡️

Adıyaman 🌡️

Şanlıurfa 🌡️

Siirt 🌡️

Batman 🌡️

Diyarbakır 🌡️

Meteoroloji, vatandaşları sıvı tüketimini artırmaları, doğrudan güneş ışığından kaçınmaları ve özellikle yaşlılar ile çocukların dışarıda uzun süre kalmamaları konusunda uyardı.

