Sıcaklıklar 40 derecenin üzerine çıkacak! Çöl sıcakları geliyor
Meteoroloji'den yurt genelinde görülmesi beklenen sıcaklıklarla ilgili dikkati çeken bir açıklama geldi. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği belirtilen açıklamada, bazı bölgelerde sıcaklıkların 40 derecenin üzerine çıkacağı ifade edildi.
Haziran ayının gelmesiyle birlikte yurt genelinde pek çok noktada yüksek sıcaklıklar etkili olmaya başladı. Hava durumu ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğünden de sık sık bilgilendirici açıklamalar gelmeye devam ediyor.
Geçtiğimiz hafta bazı bölgelerde etkili olan serin ve yağışlı hava da yurdu terketmiş durumda. Yurdun özellikle güvey ve batı bölgelerinde etkili olan sıcak hava, bu hafta daha da geniş alana yayılacak.
Konuyla ilgili Meteoroloji'den önemli bir açıklama geldi. Açıklamada, sıcak ve yağışsız havanın önümüzdeki günlerde etkili olmasının beklendiği ifade edildi.
Mevsim normalleri civarında ve yer yer altında seyreden hava sıcaklıklarının, yurdun batı kesimlerinden başlayarak artacağı, hafta ortasına kadar yurdun batı, iç ve güney kesimlerinde 6 ila 10 derece, Karadeniz sahil kesiminde ise 3 ila 6 derece mevsim normalleri üzerine çıkması beklendiği kaydedildi.