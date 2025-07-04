Sıcaklıklar kontrolden çıkıyor! Bu 13 şehirde termometreler 40’ı görecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 Temmuz 2025 Cumartesi günü için önemli bir uyarıda bulundu. Yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkmaya devam edecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan son verilere göre, yurt genelinde hava sıcaklıkları belirgin şekilde artıyor. Temmuz ayının ilk haftasında hissedilen sıcaklıklar özellikle iç ve güney kesimlerde mevsim normallerinin üzerine çıktı. Yapılan açıklamalarda, 5 Temmuz Cumartesi günü için 13 şehirde tehlikeli sıcaklık artışları beklendiği bildirildi.
Paylaşılan hava durumu raporuna göre, söz konusu şehirlerde sıcaklıklar 40 dereceye yaklaşacak, bazı bölgelerde ise bu değerin aşılması bekleniyor. Uzmanlar, özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı bulunan vatandaşların 11.00–16.00 saatleri arasında dışarı çıkmamaları yönünde uyarıda bulundu.
İşte Haber Global'e göre, yüksek sıcaklık uyarısı yapılan 13 şehir:
Kırklareli
Edirne
Bursa
Balıkesir
Manisa
İzmir
Aydın
Muğla
Antalya
Burdur
Denizli
Adana
Osmaniye