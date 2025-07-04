Sıcaklıklar kontrolden çıkıyor! Bu 13 şehirde termometreler 40’ı görecek

Paylaşılan hava durumu raporuna göre, söz konusu şehirlerde sıcaklıklar 40 dereceye yaklaşacak, bazı bölgelerde ise bu değerin aşılması bekleniyor. Uzmanlar, özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı bulunan vatandaşların 11.00–16.00 saatleri arasında dışarı çıkmamaları yönünde uyarıda bulundu.