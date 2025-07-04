Sıcaklıklar kontrolden çıkıyor! Bu 13 şehirde termometreler 40’ı görecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 Temmuz 2025 Cumartesi günü için önemli bir uyarıda bulundu. Yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkmaya devam edecek.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Sıcaklıklar kontrolden çıkıyor! Bu 13 şehirde termometreler 40’ı görecek - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan son verilere göre, yurt genelinde hava sıcaklıkları belirgin şekilde artıyor. Temmuz ayının ilk haftasında hissedilen sıcaklıklar özellikle iç ve güney kesimlerde mevsim normallerinin üzerine çıktı. Yapılan açıklamalarda, 5 Temmuz Cumartesi günü için 13 şehirde tehlikeli sıcaklık artışları beklendiği bildirildi.

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Sıcaklıklar kontrolden çıkıyor! Bu 13 şehirde termometreler 40’ı görecek - Resim: 2

Paylaşılan hava durumu raporuna göre, söz konusu şehirlerde sıcaklıklar 40 dereceye yaklaşacak, bazı bölgelerde ise bu değerin aşılması bekleniyor. Uzmanlar, özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı bulunan vatandaşların 11.00–16.00 saatleri arasında dışarı çıkmamaları yönünde uyarıda bulundu.

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Sıcaklıklar kontrolden çıkıyor! Bu 13 şehirde termometreler 40’ı görecek - Resim: 3

İşte Haber Global'e göre, yüksek sıcaklık uyarısı yapılan 13 şehir:

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Sıcaklıklar kontrolden çıkıyor! Bu 13 şehirde termometreler 40’ı görecek - Resim: 4

Kırklareli

Edirne

Bursa

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Sıcaklıklar kontrolden çıkıyor! Bu 13 şehirde termometreler 40’ı görecek - Resim: 5

Balıkesir

Manisa

İzmir

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Sıcaklıklar kontrolden çıkıyor! Bu 13 şehirde termometreler 40’ı görecek - Resim: 6

Aydın

Muğla

Antalya

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Sıcaklıklar kontrolden çıkıyor! Bu 13 şehirde termometreler 40’ı görecek - Resim: 7

Burdur

Denizli

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Sıcaklıklar kontrolden çıkıyor! Bu 13 şehirde termometreler 40’ı görecek - Resim: 8

Adana

Osmaniye

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