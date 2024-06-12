Sigaraya dev zam!

Son dönemde sigaraya peş peşe zam gelse de asıl zam Temmuz'da gelecek. Sigara fiyatlarına temmuz ayında zam geliyor.

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Editör: Yağmur Biçen
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Sigaraya dev zam! - Resim: 1

Son dönemde, birçok sigara markasının fiyatlarına 3 TL eklenmişti. Yeni açıklamalara göre, daha büyük bir fiyat artışı yolda. Temmuz ayında beklenen zamla, en düşük fiyatlı sigara 66 TL'ye çıkacak. Bu 10 TL'lik zam, tüketicilerin cebini daha fazla etkileyecek.

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Sigaraya dev zam! - Resim: 2

YILIN İKİNCİ YARISINDA BEKLENEN ÖTV ARTIŞI


Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), her yıl Ocak ve Temmuz aylarında güncellenir ve bu, sigara ve alkollü içeceklerin fiyatlarını direkt olarak etkiler. 2023'ün ilk beş ayı için Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) %17,87 olarak belirlendi.

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Sigaraya dev zam! - Resim: 3

Ancak, uzmanlar yılın ikinci yarısında ÜFE'nin %20'yi aşacağını ve bu durumun sigara fiyatlarına yansıtılacağını tahmin ediyorlar. Bu, vergilendirme politikasını daha da sıkılaştıracak.

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Sigaraya dev zam! - Resim: 4

10 TL'LİK VERGİ ARTIŞI


Şu an sigaradan alınan sabit vergi, paket başına 1.4249 TL. Bu, bir paket için toplamda 28,5 TL anlamına geliyor. %20'lik bir vergi artışı olursa, bu miktar 34,2 TL'ye çıkacak. Mevcut ek sabit vergi 4,8 TL iken, %20 artışla 5,8 TL olacak

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