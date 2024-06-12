Sigaraya dev zam!

YILIN İKİNCİ YARISINDA BEKLENEN ÖTV ARTIŞI



Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), her yıl Ocak ve Temmuz aylarında güncellenir ve bu, sigara ve alkollü içeceklerin fiyatlarını direkt olarak etkiler. 2023'ün ilk beş ayı için Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) %17,87 olarak belirlendi.