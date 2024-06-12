Sigaraya dev zam!
Son dönemde sigaraya peş peşe zam gelse de asıl zam Temmuz'da gelecek. Sigara fiyatlarına temmuz ayında zam geliyor.
Son dönemde, birçok sigara markasının fiyatlarına 3 TL eklenmişti. Yeni açıklamalara göre, daha büyük bir fiyat artışı yolda. Temmuz ayında beklenen zamla, en düşük fiyatlı sigara 66 TL'ye çıkacak. Bu 10 TL'lik zam, tüketicilerin cebini daha fazla etkileyecek.
YILIN İKİNCİ YARISINDA BEKLENEN ÖTV ARTIŞI
Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), her yıl Ocak ve Temmuz aylarında güncellenir ve bu, sigara ve alkollü içeceklerin fiyatlarını direkt olarak etkiler. 2023'ün ilk beş ayı için Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) %17,87 olarak belirlendi.
Ancak, uzmanlar yılın ikinci yarısında ÜFE'nin %20'yi aşacağını ve bu durumun sigara fiyatlarına yansıtılacağını tahmin ediyorlar. Bu, vergilendirme politikasını daha da sıkılaştıracak.
10 TL'LİK VERGİ ARTIŞI
Şu an sigaradan alınan sabit vergi, paket başına 1.4249 TL. Bu, bir paket için toplamda 28,5 TL anlamına geliyor. %20'lik bir vergi artışı olursa, bu miktar 34,2 TL'ye çıkacak. Mevcut ek sabit vergi 4,8 TL iken, %20 artışla 5,8 TL olacak