Simav’daki 5,4’lük deprem sonrası uzman uyarısı: Daha büyük risk var!
Katıldığı bir televizyon programında Kütahya'nın Simav ilçesinde dün meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depreme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, sarsıntının daha büyük bir depremin habercisi olabileceğini belirtti.
Üşümezsoy, “Bu, yapışmış olan fayın kenarlarında meydana gelen bir yırtılmadır ve 6,5 büyüklüğündeki bir depreme doğru çıkabilir, bunu işaret ediyor” ifadelerini kullandı.
Dün öğlen saatlerinde Simav’da meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki deprem, İstanbul başta olmak üzere birçok çevre ilden şiddetli şekilde hissedildi. Deprem, bölgede büyük korku ve paniğe yol açtı. Günler öncesinden Simav’ı işaret eden Üşümezsoy, Habertürk ekranlarında konuyu değerlendirdi.
“BU DEPREMLER ANA KIRILMANIN ÇEVRESİNDEKİ DEPREMLERDİR”
Öncü sarsıntı niteliği taşıyabileceğini belirten Üşümezsoy, fayın ana kilitli bölümünün henüz kırılmadığını vurguladı: “Simav şehrinin altında bir fay düzlemi bulunuyor. Bu düzlem üzerinde kırılmalar oluyor. 5,4’lük deprem, bu yapışan, kilitlenmiş bölgenin kenarlarında meydana gelen bir yırtılmadır. 5-5,4 büyüklüğündeki depremler, ana kırılmanın çevresindeki depremlerdir.”
“SİMAV VE SINDIRGI’DA RİSK VAR DEMİŞTİM”
Simav fayının potansiyel tehlikesine dikkat çeken Üşümezsoy, fayın iki ayrı yay gibi duran 25-30 kilometrelik segmentlerden oluştuğunu belirtti: “Bu faylar 6,5 büyüklüğünde bir deprem potansiyeline sahip.
Ancak iki fay birlikte kırılırsa bu 6,7 büyüklüğünde bir depreme dönüşebilir. Örneğin, Alaşehir’de 1970’te 40 kilometrelik fay kırılarak 6,7-6,8 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Ben yaklaşık bir buçuk yıldır Simav’da ve Sındırgı’da risk olduğunu söylüyordum.”
“O YIRTILMA, BÜYÜK YIRTILMAYA ULAŞTIĞINDA ANA DEPREM OLUYOR”
Üşümezsoy, avuç içi benzetmesiyle fayın mekanizmasını şöyle açıkladı: “Avucunuzu birbirinize yapıştıralım. Bu avucumuzdaki yapışan bölge, fayın birbirine yapıştığı, kilitlendiği alandır. Buna ‘asperity’ diyoruz. Bu alan Simav’ın altında. Bugünkü 5,4’lük sarsıntılar, bu yapışan alanın kenarlarındaki küçük yırtılmalardır. Yırtılmalar hızlıca ilerlediğinde avucumuzdaki deri sıyrılır ve büyük yırtılma gerçekleşir.
Simav Dağı yükselmek istediği için fay düzleminin çevresindeki yapışmış bölümün küçük parçalarını yırtıyor. O yırtılma, büyük yırtılmaya ulaştığında ana deprem meydana geliyor.”
“DAHA BÜYÜK DEPREMİN HABERCİSİ OLABİLİR”
Bölgede 2011 yılında 5,9 büyüklüğünde bir deprem yaşandığını hatırlatan Üşümezsoy, jeolojik zaman diliminde 2011-2025 arasının çok uzun bir süre olmadığını ve bu sarsıntıların birbirinin devamı niteliğinde olduğunu ifade etti.
Üşümezsoy’a göre, Simav fayının ana kilitli bölümü üzerindeki stres birikimi devam ediyor ve bugünkü sarsıntı, daha büyük bir depremin habercisi olabilecek önemli bir işaret olarak okunmalı.