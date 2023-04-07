Sirkeci-Kazlıçeşme Hattı 8 istasyonla açılıyor

- İstanbul'u bir baştan diğer başa modern raylı sistem ağlarıyla donatıyoruz. Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'mız gibi Kazlıçeşme-Sirkeci Hattı'mız da İstanbul'da devam eden önemli kent içi projelerimizden biridir. Bu projemiz sadece bir raylı sistem işi değil, aynı zamanda yaya odaklı yeni nesil bir ulaşım projesidir. İstanbul'da kentsel hareketliliği teşvik edecek, insanımızı aktif hareketliliğe, toplu taşıma ve diğer temiz, akıllı ulaşım çözümlerine yönlendirecek çalışmalara büyük önem veriyoruz.

- Bakanlık olarak öncülük ettiğimiz tüm proje ve yatırımlarımızı çevre hassasiyetiyle yapıyoruz. Bütünsel kalkınma esaslı vizyonumuz, Avrupa Yeşil Mutabakatı, Paris İklim Anlaşması ve Avrupa İklim Yasası gibi AB'nin temel yaklaşımlarıyla da birçok ortak paydaya sahip. Kent içi raylı sistemlerin yaygınlaştırılmasının yanı sıra karbon emisyonunu azaltıcı politikalar çerçevesinde yeni nesil yöntemlerle karbon emisyonunu azaltmayı hedefliyoruz. Bu konuda etkin, verimli ve çözüm odaklı bir mikro hareketlilik sistemi oluşturuyoruz.