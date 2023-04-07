Sirkeci-Kazlıçeşme Hattı 8 istasyonla açılıyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kazlıçeşme-Sirkeci Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi'ne ilişkin, "İstanbulluların hayatına kalıcı olarak dokunan bir büyük bir eseri daha tamamlıyoruz. Projede şu anda yüzde 87 oranında fiziki ilerlemeyi bitirmiş olduk." dedi.
PROJEDE SONA GELİNDİ
Bakan Karaismailoğlu, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı'nda incelemelerde bulunarak projede gelinen son aşamaya ilişkin gazetecilere bilgi verdi.
Konuşmasına, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm Türkiye'ye başsağlığı dileyerek başlayan Karaismailoğlu, deprem nedeniyle yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Karaismailoğlu, devlet millet el ele vererek yapılan çalışmaların aynı azimle sürdüğüne ve süreceğine işaret ederek, afetzedelere rahat bir nefes aldırana kadar da yanlarında olmaya devam edeceklerini söyledi.
Acil gündemin deprem bölgesi olduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, Türkiye genelinde yapımları devam eden tüm projelerde de çalışmaların sürdüğünü aktardı.
Bu çerçevede İstanbul'u, Avrupa'nın ve dünyanın en gelişmiş ulaşım altyapısına sahip şehirleri arasında zirveye taşımak için dünyanın en özgün ve saygın kent içi raylı sistem projelerini bir bir hayata geçirdiklerini belirten Karaismailoğlu, şunları kaydetti:
- İstanbul'u bir baştan diğer başa modern raylı sistem ağlarıyla donatıyoruz. Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'mız gibi Kazlıçeşme-Sirkeci Hattı'mız da İstanbul'da devam eden önemli kent içi projelerimizden biridir. Bu projemiz sadece bir raylı sistem işi değil, aynı zamanda yaya odaklı yeni nesil bir ulaşım projesidir. İstanbul'da kentsel hareketliliği teşvik edecek, insanımızı aktif hareketliliğe, toplu taşıma ve diğer temiz, akıllı ulaşım çözümlerine yönlendirecek çalışmalara büyük önem veriyoruz.
- Bakanlık olarak öncülük ettiğimiz tüm proje ve yatırımlarımızı çevre hassasiyetiyle yapıyoruz. Bütünsel kalkınma esaslı vizyonumuz, Avrupa Yeşil Mutabakatı, Paris İklim Anlaşması ve Avrupa İklim Yasası gibi AB'nin temel yaklaşımlarıyla da birçok ortak paydaya sahip. Kent içi raylı sistemlerin yaygınlaştırılmasının yanı sıra karbon emisyonunu azaltıcı politikalar çerçevesinde yeni nesil yöntemlerle karbon emisyonunu azaltmayı hedefliyoruz. Bu konuda etkin, verimli ve çözüm odaklı bir mikro hareketlilik sistemi oluşturuyoruz.