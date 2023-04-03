Şişli'de hareketli anlar: Özel harekat polisinden nefes kesen operasyon

ÖZEL HAREKAT POLİSLERİNDEN NEFES KESEN OPERASYON

Ardından polis ekipleri Bulut T.’ye teslim olması için çağrıda bulundu. Ancak saldırgan genç teslim olmayınca olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Yolun trafiğe kapatılması sonrasında ikna olmayan ve kendini iş yerine kapatan genç için olay yerine özel harekat polisi sevk edildi.