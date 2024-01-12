Sivas-Ankara Yüksek Hızlı Tren Açıldı mı? Ankara-Sivas Arası Yüksek Hızlı Tren Kaç Saat Sürer?
Anadolu'nun hızlı ulaşım ağı olan yüksek hızlı trenle Sivas Ankara arası yolculukta kolaylaştı! Türkiye'de gelişen yüksek hızlı tren ağına eklenen bir yenisi Ankara-Sivas tren ağı hakkında merak edilenler. Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren açıldı mı? Ankara-Sivas arası yüksek hızlı tren kaç saat sürer?
2009 yılının Şubat ayında Sivas- Ankara yüksek hızlı tren 405 kilometre (252 mi) uzunluğundaki hattın yapımına başlanmıştır. Hat, 26 Nisan 2023'te hizmete girmiştir.
Ankara-Sivas Arası Yüksek Hızlı Tren Kaç Saat Sürer?
Ankara-Kırıkkale-Yozgat-Sivas Hızlı Tren Hattı'nda, Sivas ve Ankara arasında her gün saat 08.00, 13.00 ve 18.10'da karşılıklı üçer sefer düzenleniyor. Sivas-Yozgat-Kırıkkale-Ankara güzergahındaki tüm illerde karşılıklı seferler için yaklaşık 101 bin ücretsiz bilet tanımlanmıştı.
İlk 1 ay ücretsiz yolculuk yapan yolcular gayet memnunlardı. Özellikle İstanbul Sivas arası seyahat sırasında aktarma yapılan Sivas Ankara yüksek hızlı trende bu yıl adeta yoğunluk yaşandı.
Ankara-Sivas arasındaki mesafeyi 603 kilometreden 400 kilometreye düştü. İstanbul-Sivas arası 6 saate, Ankara-Sivas arası 2 saate, Ankara-Yozgat arası ise 1 saate indi.