Sivas-Ankara Yüksek Hızlı Tren Açıldı mı? Ankara-Sivas Arası Yüksek Hızlı Tren Kaç Saat Sürer?

Ankara-Sivas Arası Yüksek Hızlı Tren Kaç Saat Sürer?

Ankara-Kırıkkale-Yozgat-Sivas Hızlı Tren Hattı'nda, Sivas ve Ankara arasında her gün saat 08.00, 13.00 ve 18.10'da karşılıklı üçer sefer düzenleniyor. Sivas-Yozgat-Kırıkkale-Ankara güzergahındaki tüm illerde karşılıklı seferler için yaklaşık 101 bin ücretsiz bilet tanımlanmıştı.