Sivas’ta görüntülendi: Öldürmenin cezası servet değerinde!
Sivas’ta nadir görülen bir böcek türü vatandaşları şaşkına çevirdi. Nesli tükenmekte olan bu canlıyı öldürmenin cezası servet değerinde!
Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde doğa meraklılarını heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Koruma altındaki türlerden biri olan geyik böceği (Lucanus cervus), köy sakinlerinin evinin önünde belirdi. Sohbet eden grup, üzerlerine düşen bu böcek karşısında önce ne olduğunu anlayamadı.
Köylüler, böceği inceledikten sonra ne kadar özel bir türle karşılaştıklarını öğrendi. Nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için bu böceği öldürmenin cezası 557 bin TL. Böceği zarar vermeden kavanoza alan vatandaşlar hemen kayıt altına aldı.
Köy sakini Ali Kaçan yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: “İlk kez böyle bir şey gördüm. Araştırınca değerini ve önemini öğrendik. Sabaha kadar misafir ettik, sonra doğal ortamına saldık. Hiçbir canlıya zarar vermeyiz.”
Geyik böceği, Uluslararası Doğayı Koruma Birliği’nin (IUCN) kırmızı listesinde yer alıyor. Türkiye’de ender rastlanan bu tür, ekosistem için de büyük öneme sahip.
O anlara ait görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı. Böceği görüntüleyen köylüler, canlıyı koruyarak örnek bir davranış sergiledi. Paylaşımların ardından birçok kullanıcı doğa koruma çağrısında bulundu.