Sivrisineğin ısırdığı güvenlik görevlisi hayatını kaybetti

DUYDUĞU ÖZLEMİ ANLATTI, SAATLER SONRA FENALAŞTIHALKA ARZ FONUN KULLANIM YERİ

Karaoğlanoğlu, iyileşip insanların arasına çıkacağı günlerin özlemini anlattığı konuşmasından saatler sonra aniden fenalaştı.

Şikayetleri artan güvenlik görevlisi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Burada solunumda güçlük çeken ve entübe edilen Karaoğlanoğlu, doktorların müdahalesine rağmen hayata tutunamadı. Acı haberi alan aile gözyaşlarına boğuldu. Hastanedeki işlemlerinin ardından baba ocağında helallik alınan güvenlik görevlisi, Tavas ilçesine bağlı Hırka Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlandı.

"ÇARE BULAMADIK"

Oğlunun hastalığına çare bulunamadığını ve her gün acı çektiğini ifade eden baba Akif Karaoğlanoğlu, "Yavruma bakamadık, koruyamadık, kaybettik ve çok üzülüyorum. Nereye götürürsek götürelim çare bulamadık" dedi.