Skandal görüntüler ortaya çıktı! Yoğurt ve peynir üreten imalathane kapatıldı

Kilis'te, gıda güvenliği ve temizlik standartlarına aykırı biçimde üretim yaptığı belirlenen bir yoğurt ve peynir imalathanesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimler sonucunda kapatıldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma:
Skandal görüntüler ortaya çıktı! Yoğurt ve peynir üreten imalathane kapatıldı - Resim: 1

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan resmi bilgilendirmeye göre, şehir merkezindeki Ekrem Çetin Mahallesi sınırları içerisinde faaliyet gösteren bir yoğurt ve peynir üretim tesisi mercek altına alındı.

1 5
Skandal görüntüler ortaya çıktı! Yoğurt ve peynir üreten imalathane kapatıldı - Resim: 2

Yapılan kontrollerde, imalathanedeki üretimin sağlıksız koşullarda yapıldığı net olarak tespit edildi.

2 5
Skandal görüntüler ortaya çıktı! Yoğurt ve peynir üreten imalathane kapatıldı - Resim: 3

ÜRÜNLER İMHA EDİLDİ

Gerekli yasal üretim izinlerine sahip olmadığı da saptanan söz konusu imalathanenin ticari faaliyeti anında durduruldu.

3 5
Skandal görüntüler ortaya çıktı! Yoğurt ve peynir üreten imalathane kapatıldı - Resim: 4

Müdürlük görevlileri, hijyenik olmayan ortamda üretilen ürünler ifadesiyle belirtilen tüm gıda stoklarını topladı ve ardından bu ürünleri imha etti.

4 5
Skandal görüntüler ortaya çıktı! Yoğurt ve peynir üreten imalathane kapatıldı - Resim: 5

İşletmeye, gıda mevzuatına aykırı faaliyetleri sebebiyle 315 bin 896 TL tutarında idari para cezası tatbik edildi. Ayrıca, tesisin işletme sorumluları hakkında yasal işlem başlatıldı.

5 5
kilis