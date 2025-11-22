Skandal görüntüler ortaya çıktı! Yoğurt ve peynir üreten imalathane kapatıldı
Kilis'te, gıda güvenliği ve temizlik standartlarına aykırı biçimde üretim yaptığı belirlenen bir yoğurt ve peynir imalathanesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimler sonucunda kapatıldı.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan resmi bilgilendirmeye göre, şehir merkezindeki Ekrem Çetin Mahallesi sınırları içerisinde faaliyet gösteren bir yoğurt ve peynir üretim tesisi mercek altına alındı.
Yapılan kontrollerde, imalathanedeki üretimin sağlıksız koşullarda yapıldığı net olarak tespit edildi.
ÜRÜNLER İMHA EDİLDİ
Gerekli yasal üretim izinlerine sahip olmadığı da saptanan söz konusu imalathanenin ticari faaliyeti anında durduruldu.
Müdürlük görevlileri, hijyenik olmayan ortamda üretilen ürünler ifadesiyle belirtilen tüm gıda stoklarını topladı ve ardından bu ürünleri imha etti.
İşletmeye, gıda mevzuatına aykırı faaliyetleri sebebiyle 315 bin 896 TL tutarında idari para cezası tatbik edildi. Ayrıca, tesisin işletme sorumluları hakkında yasal işlem başlatıldı.