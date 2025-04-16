Soğuk havaya 3 günlük mola: İşte sıcaklığı artacak iller!

Zirai don uyarısı:

Son değerlendirmelere göre, sabah saatlerinde İç Anadolu’nun doğusu ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda hafif zirai don bekleniyor. Tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Genel hava durumu tahmini:

Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu hava beklenirken; Orta Karadeniz (Çorum hariç), Doğu Anadolu’nun doğusu ile Sinop, Sivas, Artvin ve Siirt çevrelerinde yağış görülecek. Yağışların yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu’nun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.