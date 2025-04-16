Soğuk havaya 3 günlük mola: İşte sıcaklığı artacak iller!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 16 Nisan 2025 tarihli hava durumu raporunu yayımladı. Ülke genelinde hava sıcaklıklarının artmaya devam edeceği belirtilirken, bazı bölgeler için önemli uyarılar yapıldı.
Zirai don uyarısı:
Son değerlendirmelere göre, sabah saatlerinde İç Anadolu’nun doğusu ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda hafif zirai don bekleniyor. Tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
Genel hava durumu tahmini:
Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu hava beklenirken; Orta Karadeniz (Çorum hariç), Doğu Anadolu’nun doğusu ile Sinop, Sivas, Artvin ve Siirt çevrelerinde yağış görülecek. Yağışların yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu’nun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
Sis, pus ve çığ uyarısı:
Marmara’nın güney ve doğusu, Batı Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu’nun batısında sabah ve gece saatlerinde pus ve sis bekleniyor. İç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayına dikkat çekilirken, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli arazilerinde çığ tehlikesi bulunuyor.
Hava sıcaklığı:
Sıcaklıkların ülke genelinde mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.
Rüzgar:
Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Marmara bölgesi
İstanbul, Edirne, Kırklareli, Sakarya: Parçalı bulutlu, 21°C civarında
Ege bölgesi
İzmir: Parçalı ve az bulutlu, 24°C
Muğla: Parçalı ve az bulutlu, 26°C
Denizli: Parçalı ve az bulutlu, 25°C
Afyonkarahisar: Az bulutlu, 19°C
Akdeniz Bölgesi
Antalya: Az bulutlu ve açık, 25°C
Adana: Parçalı bulutlu, 25°C
Burdur: Az bulutlu ve açık, 22°C
Hatay: Parçalı bulutlu, 23°C
İç Anadolu Bölgesi
Ankara: Az bulutlu ve açık, 20°C
Eskişehir: Az bulutlu ve açık, 22°C
Konya: Az bulutlu ve açık, 19°C
Nevşehir: Parçalı bulutlu, 14°C
Not: Sivas çevrelerinde sabah saatlerinde yağmur bekleniyor. Bölgede pus, sis ve yer yer buzlanma görülebilir.
Batı Karadeniz
Bolu, Karabük, Zonguldak: Az bulutlu ve açık, 20°C civarı
Sinop: Sabah saatlerinde yağmurlu, gün içinde parçalı bulutlu, 14°C
Orta ve Doğu Karadeniz
Samsun, Amasya, Rize, Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sabah yağışlı
Amasya ve Samsun’da sabah saatlerinde yağmur bekleniyor
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde çığ tehlikesi var
Doğu Anadolu
Kars, Erzurum, Van: Parçalı çok bulutlu, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar
Malatya: Parçalı bulutlu, 16°C
Bölgede gece ve sabah saatlerinde buzlanma, don ve çığ riski devam ediyor
Güneydoğu Anadolu
Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Mardin: Parçalı bulutlu, 14-19°C arasında
Siirt: Sabah saatlerinde yağmurlu