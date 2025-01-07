Sokakların sessiz hakimleri: Kediler ile insanlar arasında nasıl bir bağ var?

2023’teki Maraş ve Hatay depremleri sırasında enkaz altındaki kedilerin kurtarılması için gösterilen yoğun çabaları anlatan Lasco, bu hikayelerin insan ve hayvan arasındaki bağın ne kadar derin olabileceğini gösterdiğini ifade etti. Kedilerin, kurtarıcılarının yanından ayrılmaması ise bu bağın bir başka kanıtı olarak öne çıktı.