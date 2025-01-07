Sokakların sessiz hakimleri: Kediler ile insanlar arasında nasıl bir bağ var?
Harvard mezunu antropolog Gideon Lasco, Türkiye’deki kedilerin insanlarla kurduğu eşsiz bağı inceledi. Kedilerin Osmanlı’dan günümüze uzanan hikayesi, İslam kültüründeki yeri ve bağımsız ruhlarının toplumla olan ilişkisi hayranlık uyandırdı.
NTV’nin haberine göre, Harvard mezunu hekim ve tıbbi antropolog Gideon Lasco, Türkiye’de kedilerin toplumla kurduğu eşsiz bağ üzerine ZME Science’ta kapsamlı bir yazı kaleme aldı. Lasco, kedilerin Osmanlı’dan günümüze kültürel ve dini bir bağla nasıl Türk toplumunun ayrılmaz bir parçası haline geldiğini gözler önüne serdi.
İSLAMİYETİN ETKİSİ BÜYÜK
Kedilere duyulan sevginin, İslamiyet’in temel öğretilerine dayandığını vurgulayan Lasco, Hz. Muhammed’in kedilere olan sevgisine dair anlatılan hikayelerin bu bağın temelini oluşturduğunu belirtti. İslamiyet’in kedilere karşı gösterdiği bu hoşgörünün, Türk toplumundaki kedilere yaklaşımı şekillendirdiğini ifade etti.
Osmanlı İmparatorluğu döneminde kedilerin, özellikle kemirgenlerle mücadelede önemli bir rol oynadığını söyleyen Lasco, tarihçi Ekrem Buğra Ekinci’nin araştırmalarına dayanarak Osmanlı’da kedi hastaneleri ve bahçelerinin bulunduğunu aktardı. O dönemde kedilerin toplum tarafından beslendiği ve korunduğu bilgisine de yer verdi.
2023’teki Maraş ve Hatay depremleri sırasında enkaz altındaki kedilerin kurtarılması için gösterilen yoğun çabaları anlatan Lasco, bu hikayelerin insan ve hayvan arasındaki bağın ne kadar derin olabileceğini gösterdiğini ifade etti. Kedilerin, kurtarıcılarının yanından ayrılmaması ise bu bağın bir başka kanıtı olarak öne çıktı.
BU DOSTLUK BAĞIMSIZ AMA KOPMAZ
Tarih boyunca kedilere olan yaklaşımın her toplumda farklılık gösterdiğini belirten Lasco, Orta Çağ Avrupa’sında kedilerin şeytanla ilişkilendirilerek katledilmesinin, Kara Veba gibi salgınların yayılmasına neden olmuş olabileceğini söyledi.
Buna karşın Türkiye’de kedilerin bağımsızlıklarına duyulan saygı, onları toplumun vazgeçilmez bir parçası haline getirdi.
“TÜRKİYE’DEN AYRILDIM AMA KEDİLER HAFIZAMDA KALDI”
Yazısını Doğubayazıt’ta iki kedinin etrafında dolaştığı bir kafede yazdığını belirten Lasco, Türkiye’den ayrılmasına rağmen burada yaşadığı deneyimlerin ve karşılaştığı kedilerin hafızasında derin izler bıraktığını söyledi.