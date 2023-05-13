Soma'daki maden şehitleri facianın 9.yılında anılıyor

Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Sekreteri Mehmet Ali Çakır, şehitlikte gazetecilere yaptığı açıklamada, 13 Mayıs'ı unutmadıklarını ve kimseye de unutturmayacaklarını söyledi.

Şehit madencilerin evlatlarının kendilerine emanet olduğunu ifade eden Çakır, şu sözleri söyledi:

- Onlara her daim sahip çıktık ve sahip çıkmaya da devam edeceğiz.