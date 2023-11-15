Sonunda Artmaya Başladı! İstanbul'da Barajların Güncel Doluluk Oranları Kaç Oldu?
İstanbul'da barajlardaki su oranı sürekli olarak artar ya da azalır. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin verdiği bilgilere göre barajlardaki su oranı kaç oldu? Baraj suyu sonunda yükseliyor mu?
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İstanbul'daki barajların doluluk oranları sürekli değişmektedir. Bu doluluk oranları çok sayıda insanın hayatını etkiler. Son Yağmurlarla bir nebze de olsa barajların su oranını İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) açıkladı.
15 Kasım 2023 itibariyle İstanbul’da barajların genel doluluk oranı %17,28 olarak belirlendi. İstanbul’da bulunan 10 barajın doluluk oranları kaça çıkmış durumda?
Alibey Barajı: % 18,45
Büyükçekmece Barajı: % 5,15
Darlık Barajı: % 27,14
Elmalı Barajı: % 20,1