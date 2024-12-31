Su kesintisi saatler sürecek: 31 Aralık ilçe ilçe su kesintileri

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 31 Aralık 2024 tarihinde İstanbul genelinde planlı su kesintileri yaşanacağını duyurdu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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Su kesintisi saatler sürecek: 31 Aralık ilçe ilçe su kesintileri - Resim: 1

 Bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle su kesintisi uygulanacak ilçeler ve mahalleler ile kesinti saatleri aşağıdaki gibidir:

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Su kesintisi saatler sürecek: 31 Aralık ilçe ilçe su kesintileri - Resim: 2

Anadolu Yakası:

Kadıköy:

Fikirtepe Mahallesi: 08:00 - 12:00 saatleri arasında su kesintisi.
Göztepe Mahallesi: 13:00 - 17:00 saatleri arasında su kesintisi.

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Su kesintisi saatler sürecek: 31 Aralık ilçe ilçe su kesintileri - Resim: 3

Üsküdar:

Altunizade Mahallesi: 09:00 - 14:00 saatleri arasında su kesintisi.
Kısıklı Mahallesi: 15:00 - 19:00 saatleri arasında su kesintisi.

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Su kesintisi saatler sürecek: 31 Aralık ilçe ilçe su kesintileri - Resim: 4

Maltepe:

Bağlarbaşı Mahallesi: 10:00 - 16:00 saatleri arasında su kesintisi.
Feyzullah Mahallesi: 17:00 - 21:00 saatleri arasında su kesintisi.

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Su kesintisi saatler sürecek: 31 Aralık ilçe ilçe su kesintileri - Resim: 5

Avrupa Yakası:

Beyoğlu:

Cihangir Mahallesi: 08:00 - 13:00 saatleri arasında su kesintisi.
Karaköy Mahallesi: 14:00 - 18:00 saatleri arasında su kesintisi.

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Su kesintisi saatler sürecek: 31 Aralık ilçe ilçe su kesintileri - Resim: 6

Esenler:

Menderes Mahallesi: 09:00 - 15:00 saatleri arasında su kesintisi.
Tuna Mahallesi: 16:00 - 20:00 saatleri arasında su kesintisi.

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Su kesintisi saatler sürecek: 31 Aralık ilçe ilçe su kesintileri - Resim: 7

Sarıyer:

Tarabya Mahallesi: 10:00 - 14:00 saatleri arasında su kesintisi.
Yeniköy Mahallesi: 15:00 - 19:00 saatleri arasında su kesintisi.

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Su kesintisi saatler sürecek: 31 Aralık ilçe ilçe su kesintileri - Resim: 8

İSKİ, su kesintilerinin belirtilen saatlerde tamamlanacağını ve çalışmaların planlanan sürede bitirilmesi için tüm ekiplerin seferber edildiğini bildirdi. 

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Su kesintisi saatler sürecek: 31 Aralık ilçe ilçe su kesintileri - Resim: 9

Vatandaşların su kesintilerinden olumsuz etkilenmemeleri için önceden tedbir almaları önerilmektedir.

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Su kesintisi saatler sürecek: 31 Aralık ilçe ilçe su kesintileri - Resim: 10

Güncel su kesintisi bilgileri ve detaylar için İSKİ'nin resmi web sitesi https://iski.istanbul/abone-hizmetleri/ariza-kesinti/ ziyaret edilebilir.

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istanbul su kesintisi 12 saatlik su kesintisi