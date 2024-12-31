Su kesintisi saatler sürecek: 31 Aralık ilçe ilçe su kesintileri
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 31 Aralık 2024 tarihinde İstanbul genelinde planlı su kesintileri yaşanacağını duyurdu.
Bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle su kesintisi uygulanacak ilçeler ve mahalleler ile kesinti saatleri aşağıdaki gibidir:
Anadolu Yakası:
Kadıköy:
Fikirtepe Mahallesi: 08:00 - 12:00 saatleri arasında su kesintisi.
Göztepe Mahallesi: 13:00 - 17:00 saatleri arasında su kesintisi.
Üsküdar:
Altunizade Mahallesi: 09:00 - 14:00 saatleri arasında su kesintisi.
Kısıklı Mahallesi: 15:00 - 19:00 saatleri arasında su kesintisi.
Maltepe:
Bağlarbaşı Mahallesi: 10:00 - 16:00 saatleri arasında su kesintisi.
Feyzullah Mahallesi: 17:00 - 21:00 saatleri arasında su kesintisi.
Avrupa Yakası:
Beyoğlu:
Cihangir Mahallesi: 08:00 - 13:00 saatleri arasında su kesintisi.
Karaköy Mahallesi: 14:00 - 18:00 saatleri arasında su kesintisi.
Esenler:
Menderes Mahallesi: 09:00 - 15:00 saatleri arasında su kesintisi.
Tuna Mahallesi: 16:00 - 20:00 saatleri arasında su kesintisi.
Sarıyer:
Tarabya Mahallesi: 10:00 - 14:00 saatleri arasında su kesintisi.
Yeniköy Mahallesi: 15:00 - 19:00 saatleri arasında su kesintisi.
İSKİ, su kesintilerinin belirtilen saatlerde tamamlanacağını ve çalışmaların planlanan sürede bitirilmesi için tüm ekiplerin seferber edildiğini bildirdi.
Vatandaşların su kesintilerinden olumsuz etkilenmemeleri için önceden tedbir almaları önerilmektedir.
Güncel su kesintisi bilgileri ve detaylar için İSKİ'nin resmi web sitesi https://iski.istanbul/abone-hizmetleri/ariza-kesinti/ ziyaret edilebilir.