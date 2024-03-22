Olay, Manisa’nın Köprübaşı ilçesinde meydana geldi. Sulama havuzuna düşen bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Koçyiğit dengesini kaybedip sulama havuzuna düştü. İhbar üzerine olay yerine, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Köprübaşı Amirliği ekipleri, Koçyiğit’i havuzdan çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Koçyiğit’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.