SunExpress'ten İzmir'e 8 yeni rota

SunExpress CEO'su Max Kownatzki konu ile ilgili olarak, şunları söyledi:

- SunExpress olarak bu yaz, Türkiye ile Avrupa arasında şimdiye kadarki en geniş uçuş ağımız ile hizmet sunuyoruz. Bu kapsamda, İzmir'den sunduğumuz yeni rotalar ile İzmir'de de en geniş uçuş ağımıza ulaştık. İzmir'i toplamda 50'den fazla destinasyon ile hem iç hem de dış hatlarda en çok noktaya bağlayan hava yoluyuz.