Sürücüler dikkat! TBMM’de yeni düzenleme yolda: Ehliyetiniz elinizden gidebilir
TBMM’nin yeni yasama döneminde ele alınacak 11. Yargı Paketi, B sınıfı ehliyet sahipleri için köklü değişiklikler getiriyor. Düzenleme, yol kesme ve sürücüye saldırı gibi eylemleri yeni suç başlıkları altında toplarken, alkol ve plaka ihlallerine yönelik cezaları katlıyor
B SINIFI EHLİYETTE YENİ DÖNEM
TBMM yeni yasama dönemine başlıyor.
Meclis’e gelecek 11. Yargı Paketi, özellikle B sınıfı ehliyet sahiplerini doğrudan ilgilendiren düzenlemeler içeriyor.
TRAFİKTE TEHLİKELİ DAVRANIŞLARA SERT CEZA
Yol kesme ve saldırı ayrı suç başlığı oluyor.
Trafikte yol kesme veya sürücüye saldırı gibi eylemler artık farklı bir suç başlığı altında değerlendirilecek. Bu suçları işleyenlerin ehliyetleri kademeli sürelerle iptal edilecek.
ALKOLLÜ ARAÇ KULLANIMINA AĞIR YAPTIRIM
B sınıfı ehliyetlilere ek yükümlülük geliyor.
Beş yıl içinde üç kez alkollü araç kullanırken yakalanan veya alkol testini reddeden sürücüler, mevcut düzenlemelere göre daha uzun sürelerle ehliyet iptaliyle karşılaşacak.
PLAKA İHLALLERİNE GEÇİCİ İPTAL
Okunmayan veya farklı okunan plakalara ceza.
Araç plakalarında yapılan yasa dışı değişiklikler artık daha ağır yaptırımlarla cezalandırılacak. Plakası okunamayan araç sahipleri geçici ehliyet iptali ve yüksek para cezalarıyla karşılaşacak.
NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Düzenleme kısa sürede yasalaşacak.
TBMM’nin çarşamba günü mesaiye başlamasıyla birlikte 11. Yargı Paketi’nin Meclis Adalet Komisyonu’na sunulması bekleniyor.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un açıklamaları, düzenlemenin hızla yürürlüğe gireceğini gösteriyor.