Sürücülere yeni yasak! Ehliyet sahipleri için yaş sınırı geldi
Avrupa Birliği yeni kararını yürürlüğe soktu. 75 yaş üstü sürücüler artık araç kullanamayacak. Sağlık raporu alınsa bile ehliyet verilmeyecek. Peki uygulama Türkiye’yi etkiliyor mu? İşte detaylar…
Sürücüler dikkat! Yeni uygulama başladı
Avrupa Birliği, sürüş güvenliğini artırmak için yeni bir yaş sınırı uygulamasını devreye soktu. 75 yaş üstü B sınıfı ehliyete sahip kişiler, artık araç kullanamayacak.
Uygulama nerede başladı?
Yeni düzenleme ilk olarak İspanya’da uygulanmaya başladı. 75 yaşını geçen sürücüler, sağlık raporu alsalar bile ehliyetlerini yenileyemeyecek.
65 Yaş üstüne ek zorunluluk
İspanya’da 65 yaş üstü sürücüler için sağlık raporu alma süresi de kısaltıldı. Artık bu grup, her 2 yılda bir sağlık kontrolünden geçmek zorunda.
Yeni kural tüm AB’ye yayılacak
Avrupa Birliği, bu uygulamayı 2026 itibarıyla tüm üye ülkelerde yürürlüğe koymayı planlıyor. Uygulama trafik güvenliği için önemli bir adım olarak görülüyor.
Türkiye’de yaş sınırı var mı?
Türkiye’de üst yaş sınırı uygulanmıyor. Ancak 65 yaş üstü sürücüler her 5 yılda bir, 80 yaş üstü sürücüler ise her 2 yılda bir sağlık raporu almak zorunda.
Uzmanlar ne diyor?
Uzmanlar, yaşla birlikte refleks, görme ve işitme yetilerinde azalma olduğunu ve bu durumun kaza riskini artırdığını söylüyor. Yeni uygulama bu riskleri azaltmayı hedefliyor.