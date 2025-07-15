Sürücülere yeni yasak! Ehliyet sahipleri için yaş sınırı geldi

Avrupa Birliği yeni kararını yürürlüğe soktu. 75 yaş üstü sürücüler artık araç kullanamayacak. Sağlık raporu alınsa bile ehliyet verilmeyecek. Peki uygulama Türkiye’yi etkiliyor mu? İşte detaylar…

Ebrugül Müezzinoğlu Ebrugül Müezzinoğlu
Yayınlanma: Güncellenme:
Sürücülere yeni yasak! Ehliyet sahipleri için yaş sınırı geldi - Resim: 1

Sürücüler dikkat! Yeni uygulama başladı

Avrupa Birliği, sürüş güvenliğini artırmak için yeni bir yaş sınırı uygulamasını devreye soktu. 75 yaş üstü B sınıfı ehliyete sahip kişiler, artık araç kullanamayacak.

1 6
Sürücülere yeni yasak! Ehliyet sahipleri için yaş sınırı geldi - Resim: 2

Uygulama nerede başladı?

Yeni düzenleme ilk olarak İspanya’da uygulanmaya başladı. 75 yaşını geçen sürücüler, sağlık raporu alsalar bile ehliyetlerini yenileyemeyecek.

2 6
Sürücülere yeni yasak! Ehliyet sahipleri için yaş sınırı geldi - Resim: 3

65 Yaş üstüne ek zorunluluk

İspanya’da 65 yaş üstü sürücüler için sağlık raporu alma süresi de kısaltıldı. Artık bu grup, her 2 yılda bir sağlık kontrolünden geçmek zorunda.

3 6
Sürücülere yeni yasak! Ehliyet sahipleri için yaş sınırı geldi - Resim: 4

Yeni kural tüm AB’ye yayılacak

Avrupa Birliği, bu uygulamayı 2026 itibarıyla tüm üye ülkelerde yürürlüğe koymayı planlıyor. Uygulama trafik güvenliği için önemli bir adım olarak görülüyor.

4 6
Sürücülere yeni yasak! Ehliyet sahipleri için yaş sınırı geldi - Resim: 5

Türkiye’de yaş sınırı var mı?

Türkiye’de üst yaş sınırı uygulanmıyor. Ancak 65 yaş üstü sürücüler her 5 yılda bir, 80 yaş üstü sürücüler ise her 2 yılda bir sağlık raporu almak zorunda.

5 6
Sürücülere yeni yasak! Ehliyet sahipleri için yaş sınırı geldi - Resim: 6

Uzmanlar ne diyor?

Uzmanlar, yaşla birlikte refleks, görme ve işitme yetilerinde azalma olduğunu ve bu durumun kaza riskini artırdığını söylüyor. Yeni uygulama bu riskleri azaltmayı hedefliyor.

6 6
ehliyet