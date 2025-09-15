Tarım Bakanlığı duyurdu: Bu sucuk markalarından uzak durun!
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanan ‘Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar’ listesi gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. 11 Eylül tarihinde yapılan güncellemede, birçok sucuk markası listeye eklendi.
Yayınlanma: Güncellenme:
Listede tespit edilen uygunsuzluklar, tüketicileri büyük şaşkınlığa uğrattı. Sucuklarda yapılan denetimlerde, ürünlerin içeriğinin mevzuata uygun olmadığı belirlendi.
İşte, 11 Eylül’de ‘Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar’ listesine eklenen sucuk markaları…
Tüketiciler, alışveriş öncesi ürünleri sorgulamalı ve güvenilir kaynaklardan gıda temin etmeye özen göstermeli. Bakanlık, denetimlerin süreceğini ve vatandaşları bilgilendirmeye devam edeceğini duyurdu.
4 15
5 15
6 15
7 15
8 15
9 15
10 15
11 15
12 15
13 15
14 15
15 15