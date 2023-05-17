TCG Anadolu nerede? TCG Anadolu İstanbul ziyaret günleri ve saatleri ne? Saat kaça kadar ziyaret edilebilecek?
Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu, ikinci kez İstanbul'da ziyarete açıldı. Son olarak İzmir'de 149 bin 865 kişinin ziyaret ettiği TCG Anadolu, Sarayburnu'na demirledi. Peki TCG Anadolu hangi günler ziyaret edilebilir? TCG Anadolu ziyaret saatleri kaç?
Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi TCG Anadolu, geçtiğimiz ay İstanbul'a demirlemiş ve ilk kez ziyaretçilere açılmıştı. İstanbul'daki ilk misafirliğinde TCG Anadolu'yu 140 bin 055 kişi ziyaret etmişti.
Yerli ve milli üretim, Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu, İstanbul'dan sonra İzmir'e giderek burada Alsancak Limanı'na demirlemiş ve tam 149 bin 865 kişi TCG Anadolu'yu ziyaret etmişti.
İzmir'de vatandaşların teveccühüyle karşılanan TCG Anadolu'nun yeniden İstanbul Sarayburnu'na demirlediği bildirildi. Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
- İzmir'de vatandaşlarımızın teveccühüyle karşılanan gururumuz TCG Anadolu, yeniden İstanbul Sarayburnu'na demirledi. Gemimiz bugün saat 14.00'ten itibaren halkımızın ziyaretine açılacak. Tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz.
İstanbul'daki TCG Anadolu'nun hangi günlerde ve saat kaçta ziyaret edilebileceği vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki TCG Anadolu hangi günler ziyaret edilebilir? TCG Anadolu ziyaret saatleri kaç? Saat kaça kadar ziyaret edilebilecek? İşte detaylar...