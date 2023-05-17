TCG Anadolu nerede? TCG Anadolu İstanbul ziyaret günleri ve saatleri ne? Saat kaça kadar ziyaret edilebilecek?

Yerli ve milli üretim, Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu, İstanbul'dan sonra İzmir'e giderek burada Alsancak Limanı'na demirlemiş ve tam 149 bin 865 kişi TCG Anadolu'yu ziyaret etmişti.