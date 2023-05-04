TCG Anadolu İzmir Alsancak Limanı'nda ziyarete açıldı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük savaş gemisi, yerli ve milli üretim TCG Anadolu, İzmir Alsancak Limanı'nda ziyarete açıldı.

# gündem # gezi
Son Güncelleme:
TCG Anadolu İzmir Alsancak Limanı'nda ziyarete açıldı - Resim: 1 1 4

TCG Anadolu, İzmir Alsancak Limanı'nda ziyarete açıldı. İstanbul'da 140 bin kişiyi misafir eden TCG Anadolu ziyaret etmek isteyen İzmirliler, uzun kuyruk oluşturdu.

TCG Anadolu İzmir Alsancak Limanı'nda ziyarete açıldı - Resim: 2 2 4

Sıranın kendisine gelmesine bekleyenler gruplar halinde alındı. Gemide Bayraktar Kızılelma, TB3 SİHA ve Yeni Altay da gösterime sunuldu.

TCG Anadolu İzmir Alsancak Limanı'nda ziyarete açıldı - Resim: 3 3 4

TCG Anadolu, 230 metre uzunluk, 32 metre genişlik ve 9 bin 200 metrekare genişliğe sahip. Gemiye aynı anda 6 helikopter iniş ve kalkış yapabilirken SİHA'lar da konuşlanabiliyor.

TCG Anadolu İzmir Alsancak Limanı'nda ziyarete açıldı - Resim: 4 4 4

1200 Askeri personelin bulunduğu TCG Anadolu'da. 30 yataklı hastane ve 2 ameliyathane bulunuyor. Yakıt ikmali yapmaksızın Türkiye'den Japonya'ya gidebiliyor.

Kaynak: aa.com.tr