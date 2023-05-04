TCG Anadolu İzmir Alsancak Limanı'nda ziyarete açıldı
Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük savaş gemisi, yerli ve milli üretim TCG Anadolu, İzmir Alsancak Limanı'nda ziyarete açıldı.
TCG Anadolu, İzmir Alsancak Limanı'nda ziyarete açıldı. İstanbul'da 140 bin kişiyi misafir eden TCG Anadolu ziyaret etmek isteyen İzmirliler, uzun kuyruk oluşturdu.
Sıranın kendisine gelmesine bekleyenler gruplar halinde alındı. Gemide Bayraktar Kızılelma, TB3 SİHA ve Yeni Altay da gösterime sunuldu.
TCG Anadolu, 230 metre uzunluk, 32 metre genişlik ve 9 bin 200 metrekare genişliğe sahip. Gemiye aynı anda 6 helikopter iniş ve kalkış yapabilirken SİHA'lar da konuşlanabiliyor.
1200 Askeri personelin bulunduğu TCG Anadolu'da. 30 yataklı hastane ve 2 ameliyathane bulunuyor. Yakıt ikmali yapmaksızın Türkiye'den Japonya'ya gidebiliyor.
Kaynak: aa.com.tr