Tekirdağ'da silahlı kavgada bir kişiyi öldüren zanlı tutuklandı
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde çıkan silahlı kavgada S.A'yı silahla öldüren zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan M.K'nin işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Dün, Ahievren Mahallesi'nde M.K. ile S.A. arasında belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmış, M.K, pompalı tüfekle ateş ettiği S.A'yı yaralamıştı. S.A, müdahaleye rağmen Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.
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