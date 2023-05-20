TEKNOFEST rüzgarı Ankara ve İzmir'de esecek
Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, İstanbul'dan sonra yolculuğuna Ankara ve İzmir ile devam edecek. Festival 30 Ağustos-3 Eylül'de Ankara'da Etimesgut Havalimanı'nda, 27 Eylül-1 Ekim'de ise İzmir'de Çiğli Havalimanı'nda gerçekleştirilecek
TEKNOFEST'ten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyetin 100. yılında Türkiye'nin üç büyük şehrinde gerçekleştirilmesi planlanan festivalin ikinci durağı başkent Ankara olacak. Festival Ankara'da 30 Ağustos-3 Eylül, İzmir'de ise 27 Eylül-1 Ekim'de düzenlenecek.
Tam bağımsız bir Türkiye için "Milli Teknoloji Hamlesi" vizyonuyla milyonları bir araya getiren TEKNOFEST, Ankara ve İzmir'de coşkuyu ve heyecanı yine göklere taşıyacak.
TEKNOFEST, her iki kentte de teknoloji yarışmaları, girişim programı, hava gösterileri, ödül törenleri, sahne senin etkinliği, bilim şovları, eğitici atölyeler, sergiler, sahne oyunları, çocuklara yaşatılan özel uçuş deneyimleri ve birbirinden güzel etkinlikleriyle ziyaretçilere bilim, teknoloji ve uzayla dolu bir serüven yaşatacak.
Festival, Ankara'da Etimesgut Havalimanı'nda, İzmir'de ise Çiğli Havalimanı'nda düzenlenecek.
TEKNOFEST, YENİ REKORLARA İMZA ATMAYA HAZIRLANIYOR
Düzenlenmeye başladığı 2018'den bu yana her sene katılımcı açısından kendi rekorunu kıran TEKNOFEST, Ankara ve İzmir'de "sen geleceksin" sloganıyla yeni katılımcı rekorlarına imza atmaya hazırlanıyor.