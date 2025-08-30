THY 30 Ağustos’a özel kampanya duyurdu! Yurt içi uçuşlar 1.030 TL’den başlıyor

Türk Hava Yolları (THY), 30 Ağustos Zafer Bayramı’na özel bilet kampanyası başlattı. Yurt içi uçuşlarda geçerli olan kampanyada fiyatlar 1.030 TL’den başlıyor. İşte kampanyanın tüm detayları…

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma: Güncellenme:
THY 30 Ağustos’a özel kampanya duyurdu! Yurt içi uçuşlar 1.030 TL’den başlıyor - Resim: 1

THY’DEN 30 AĞUSTOS KAMPANYASI

Türk Hava Yolları, 30 Ağustos’a özel olarak yurt içi uçuşlarda geçerli olacak kampanya duyurdu. Kampanya ile biletler 1.030 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

1 7
THY 30 Ağustos’a özel kampanya duyurdu! Yurt içi uçuşlar 1.030 TL’den başlıyor - Resim: 2

BİLET TARİHLERİ AÇIKLANDI

Kampanyadan yararlanmak isteyen yolcular, 30-31 Ağustos tarihlerinde biletlerini alarak 1 Kasım 2025 – 15 Ocak 2026 tarihleri arasında seyahat edebilecek.

2 7
THY 30 Ağustos’a özel kampanya duyurdu! Yurt içi uçuşlar 1.030 TL’den başlıyor - Resim: 3

YILBAŞI DÖNEMİ HARİÇ TUTULDU

THY, kampanyanın 26 Aralık 2025 – 1 Ocak 2026 arasındaki uçuşlarda geçerli olmayacağını açıkladı.

3 7
THY 30 Ağustos’a özel kampanya duyurdu! Yurt içi uçuşlar 1.030 TL’den başlıyor - Resim: 4

KAMPANYANIN GEÇERLİ OLDUĞU HATLAR

Kampanya, İstanbul Havalimanı çıkışlı veya varışlı, Economy Class, yurt içi, tek yön, direkt uçuşlarda geçerli olacak.

4 7
THY 30 Ağustos’a özel kampanya duyurdu! Yurt içi uçuşlar 1.030 TL’den başlıyor - Resim: 5

FİYATLAR 1.030 TL’DEN BAŞLIYOR

Tüm yurt içi uçuşlarda EcoFly ücret sınıfında tek yön bilet fiyatı 1.030 TL olarak belirlendi.

5 7
THY 30 Ağustos’a özel kampanya duyurdu! Yurt içi uçuşlar 1.030 TL’den başlıyor - Resim: 6

EXTRAFLY VE PRIMEFLY FİYATLARI

İzmir, Kayseri, Antalya, Bodrum, Dalaman, Ankara, Nevşehir uçuşlarında ExtraFly ücreti 1.680 TL, PrimeFly ücreti ise 1.880 TL oldu. Diğer hatlarda ExtraFly 1.580 TL, PrimeFly ise 1.780 TL.

6 7
THY 30 Ağustos’a özel kampanya duyurdu! Yurt içi uçuşlar 1.030 TL’den başlıyor - Resim: 7

125 BİN KOLTUK ARZ EDİLECEK

THY, kampanya kapsamında toplam 125.000 koltuk arz edileceğini bildirdi. Detaylı bilgiler THY’nin resmi internet sitesinde yer alıyor.

7 7
THY Ucuz 30 Ağustos