THY 30 Ağustos’a özel kampanya duyurdu! Yurt içi uçuşlar 1.030 TL’den başlıyor

EXTRAFLY VE PRIMEFLY FİYATLARI



İzmir, Kayseri, Antalya, Bodrum, Dalaman, Ankara, Nevşehir uçuşlarında ExtraFly ücreti 1.680 TL, PrimeFly ücreti ise 1.880 TL oldu. Diğer hatlarda ExtraFly 1.580 TL, PrimeFly ise 1.780 TL.