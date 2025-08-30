THY 30 Ağustos’a özel kampanya duyurdu! Yurt içi uçuşlar 1.030 TL’den başlıyor
Türk Hava Yolları (THY), 30 Ağustos Zafer Bayramı’na özel bilet kampanyası başlattı. Yurt içi uçuşlarda geçerli olan kampanyada fiyatlar 1.030 TL’den başlıyor. İşte kampanyanın tüm detayları…
THY’DEN 30 AĞUSTOS KAMPANYASI
Türk Hava Yolları, 30 Ağustos’a özel olarak yurt içi uçuşlarda geçerli olacak kampanya duyurdu. Kampanya ile biletler 1.030 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.
BİLET TARİHLERİ AÇIKLANDI
Kampanyadan yararlanmak isteyen yolcular, 30-31 Ağustos tarihlerinde biletlerini alarak 1 Kasım 2025 – 15 Ocak 2026 tarihleri arasında seyahat edebilecek.
YILBAŞI DÖNEMİ HARİÇ TUTULDU
THY, kampanyanın 26 Aralık 2025 – 1 Ocak 2026 arasındaki uçuşlarda geçerli olmayacağını açıkladı.
KAMPANYANIN GEÇERLİ OLDUĞU HATLAR
Kampanya, İstanbul Havalimanı çıkışlı veya varışlı, Economy Class, yurt içi, tek yön, direkt uçuşlarda geçerli olacak.
FİYATLAR 1.030 TL’DEN BAŞLIYOR
Tüm yurt içi uçuşlarda EcoFly ücret sınıfında tek yön bilet fiyatı 1.030 TL olarak belirlendi.
EXTRAFLY VE PRIMEFLY FİYATLARI
İzmir, Kayseri, Antalya, Bodrum, Dalaman, Ankara, Nevşehir uçuşlarında ExtraFly ücreti 1.680 TL, PrimeFly ücreti ise 1.880 TL oldu. Diğer hatlarda ExtraFly 1.580 TL, PrimeFly ise 1.780 TL.
125 BİN KOLTUK ARZ EDİLECEK
THY, kampanya kapsamında toplam 125.000 koltuk arz edileceğini bildirdi. Detaylı bilgiler THY’nin resmi internet sitesinde yer alıyor.