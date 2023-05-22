İstanbul'da ev sahibi olmak isteyenler dikkat!
THY ve Emlak Konut GYO projesi ile İstanbul’da daha önce evi olmayan vatandaşlara uzun vadede uygun ödeme şartlarıyla ev sahibi olma fırsatı sunuluyor.
THY emlak konut projesi başvuru tarihleri, şartları ve ödeme planı araştırılmaya başlandı. İstanbul Yeni Havalimanı’na 10 dakika ulaşım mesafe yer alacak olan İstanbul Yenişehir Evleri Emlak Konut projesi Arnavutköy’de 2,5 milyon metrekare alan üzerine inşa edilecek.
İstanbul'da ikamet etmek şartı aranan projede toplam Konut sayısı üzerinden engelli vatandaşlarımıza yüzde 5, şehit ve gazi yakınlarına yüzde 5 ve gençlere ise yüzde 20 oranında kontenjan ayrılacak. Konut sahibi olmak isteyen 18 ile 30 yaş arasındaki gençlerde gelir şartı aranmayacak. İşte İstanbul Yenişehir Evleri THY Emlak Konut Arnavutköy Projesi başvuru tarihi, ödeme planı ve şartları hakkında merak edilenler...
THY EMLAK KONUT PROJESİ BAŞVURU TARİHLER NE ZAMAN, ŞARTLARI NELER VE ÖDEME PLANI NASIL?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Emlak Konut GYO ve Türk Hava Yolları (THY) işbirliğiyle İstanbul'da yeni bir konut kampanyası daha başlattıklarını bildirdi.
Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da başlayacak konut kampanyasının detaylarına ilişkin bilgi verdi. Kurum, "Herkesin, her kesimin ev sahibi olabilmesi için tüm adımları atıyoruz. Emlak Konut ve Türk Hava Yolları işbirliğiyle yeni bir konut kampanyası daha başlattık. 120 ay vade, 7 bin 500 liradan başlayan taksitle Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi için başvurular başladı." açıklamasında bulundu.
YENİŞEHİR EVLERİ ARNAVUTKÖY PROJESİ BAŞVURULARI BAŞLADI
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, Cumhuriyet tarihinin en büyük konut hamlesi "İlk Evim, İlk İşyerim" ve "Yeni Evim" kampanyalarının ardından, İstanbul'da evi olmayanları ev sahibi yapmak amacıyla yeni bir kampanya daha başlatılıyor.
Emlak Konut GYO ve THY'nin, İstanbul Havalimanı yakınında ilk evini alacaklar için başlattığı "Yenişehir Evleri Arnavutköy" projesinin kura başvuruları başladı.