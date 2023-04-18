TOKİ İstanbul kura sonuçları açıklandı

TOKİ İstanbul kura çekiliş sonuçları sorgulanmaya devam ediyor. 17 Nisan tarihinde Arnavutköy-Esenler ve Başakşehir'de inşa edilecek olan konutların kura çekilişi tamamlandı. Noter onaylı isim listeleri e-Devlet üzerinden erişime açılırken vatandaşlar TOKİ İstanbul Arnavutköy-Esenler ve Başakşehir kura çekiliş sonucu kazanan isim listesi sorgulama işlemi nasıl yapılır sorusuna yanıt arıyor. İşte TOKİ İstanbul Arnavutköy-Esenler ve Başakşehir kura çekiliş sonucu sorgulama