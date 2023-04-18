TOKİ İstanbul kura sonuçları açıklandı
TOKİ İlk Evim Projesi kapsamında en fazla konutun inşa edileceği İstanbul'da kura çekilişi tamamlandı. Mart ayı içerisinde başlayan kura çekimi 17 Nisan itibariyle sona erdi. İşte TOKİ İstanbul kura sonuçları kazanan isim listesi sorgulama ekranı...
TOKİ İstanbul kura çekiliş sonuçları sorgulanmaya devam ediyor. 17 Nisan tarihinde Arnavutköy-Esenler ve Başakşehir'de inşa edilecek olan konutların kura çekilişi tamamlandı. Noter onaylı isim listeleri e-Devlet üzerinden erişime açılırken vatandaşlar TOKİ İstanbul Arnavutköy-Esenler ve Başakşehir kura çekiliş sonucu kazanan isim listesi sorgulama işlemi nasıl yapılır sorusuna yanıt arıyor. İşte TOKİ İstanbul Arnavutköy-Esenler ve Başakşehir kura çekiliş sonucu sorgulama
TOKİ İSTANBUL ESENLER-BAŞAKŞEHİR-ARNAVUTKÖY KURA ÇEKİLİŞİ TAMAMLANDI
1 Nisan tarihinde başlayan TOKİ İstanbul Arnavutköy-Esenler ve Başakşehir kura çekimi 19 Nisan tarihinde tamamlanması bekleniyordu. Kura çekilişleri beklenenden iki gün önce tamamlandı. İnşa edilecek 28 bin 340 konut için kazananların noter onaylı isim listesi e-Devlet'e işlendi.
TOKİ İSTANBUL ESENLER-BAŞAKŞEHİR-ARNAVUTKÖY KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI VE İSİM LİSTESİ SORGULAMA
TOKİ İstanbul Arnavutköy-Esenler ve Başakşehir kura çekiliş sonuçları e-Devlet üzerinden görüntülenebiliyor. TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaptıktan sonra "Talep Toplama Projeleri İçin Hak Sahipliği Kura Sonucu Sorgulama" ekranı üzerinden hak sahibi olup olamadağınızı görüntüleyebiliyorsunuz.