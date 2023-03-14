2023 TOKİ İlk Evim İstanbul kura çekim tarihleri
TOKİ İstanbul kura çekimi tarihleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından açıklandı. 2023 İlk Evim TOKİ İstanbul kura tarihleri kapsamında Tuzla, Çatalca, Selimpaşa, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler olarak ilçe ilçe belli oldu.
250 bin TOKİ sosyal konutun kurası 81 ilde 3,5 ay gibi kısa bir sürede tamamlandı. İstanbul için 50 bin sosyal konutun kurası Tuzla, Çatalca, Selimpaşa, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçelerinde 16 Mart- 19 Nisan tarihleri arasında noter huzurunda çekilecek.
İSTANBUL TOKİ KURA ÇEKİMİ 16 MART'TA
Bakan Murat Kurum, İstanbul'daki kura çekimleriyle ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımında şöyle aktardı:
- İlk Evim'de İstanbul zamanı! 50 bin sosyal konutumuz için 16 Mart'ta kuraları çekmeye başlıyoruz.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi kapsamında "İlk Evim" projesinde kura çekimleri İstanbul'da 16 Mart- 19 Nisan tarihleri arasında yapılacak.
TOKİ KURA ÇEKİMİNDE SON AŞAMALAR
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Eylül'de açıkladığı ve ilk kuraları 7 Kasım 2022 tarihinde Ardahan ve Şırnak illeriyle başlayan "İlk Evim" projesinde kura çekimlerinde sona gelindi.