TOKİ İSTANBUL TUZLA çekilişleri açıklandı! İsim listesi sorgulama
İstanbul TOKİ kura çekimi 17 Mart 2023 Cuma günü itibari ile başladı. Aylardır merakla beklenen İlk Evim İlk İş yerim Projesinde TOKİ İstanbul kura çekimi için heyecanlı dakikalar sürüyor. TOKİ kura çekilişi, ilk etapta Tuzla'da başladı. İşte TOKİ İstanbul kura çekilişi sonuçları...
İstanbul TOKİ kura çekimi bugün itibari ile başlıyor. Aylardır merakla beklenen İlk Evim İlk İş yerim Projesinde TOKİ İstanbul kura çekimi için geri sayım başladı. 16 Mart'ta Tuzla TOKİ kura çekilişi İstanbul Esenler, Başakşehir, Silivri, Çatalca, Arnavutköy ilçeleriyle tamamlanacak.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ koordinasyonunda İstanbul TOKİ canlı kura çekimi noter huzurunda yayınlanacak ve TOKİ'nin resmi YouTube hesabından canlı yayınla takip edilecek. İşte TOKİ İstanbul Tuzla kura çekilişi sonuçlarını sorgulama ekranı... İşte TOKİ İstanbul Tuzla kazananlar ve kazanamayanlar isim listesi...
2023 TOKİ İSTANBUL KURA TARİHİ
İstanbul’da inşa edilecek 50 bin sosyal konutun kura çekimleri Tuzla’da başlayacak. Tüm kuralar saat 10:00'da çekilmeye başlayacak. Kura çekimleri 16-29 Mart tarihleri arasında 20 bin 920 hak sahibi için Tuzla Belediyesi’nde gerçekleştirilecek.
Çatalca için 540 ve Selimpaşa için 200 hak sahibi için 30 Mart’ta noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimi Silivri Alibey Spor Salonu’nda yapılacak.
Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçelerinde 28 bin 340 hak sahibi için yapılacak sosyal konutun kuraları da 1- 19 Nisan tarihleri arasında Bağcılar Olimpik Spor Merkezi Salonu’nda noter huzurunda çekilecek.