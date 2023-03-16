TOKİ İSTANBUL TUZLA çekilişleri açıklandı! İsim listesi sorgulama ekranı

İstanbul TOKİ kura çekimi bugün itibari ile başlıyor. Aylardır merakla beklenen İlk Evim İlk İş yerim Projesinde TOKİ İstanbul kura çekimi için geri sayım başladı. 16 Mart'ta Tuzla TOKİ kura çekilişi İstanbul Esenler, Başakşehir, Silivri, Çatalca, Arnavutköy ilçeleriyle tamamlanacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ koordinasyonunda İstanbul TOKİ canlı kura çekimi noter huzurunda yayınlanacak ve TOKİ'nin resmi YouTube hesabından canlı yayınla takip edilecek. İşte TOKİ İstanbul Tuzla kura çekilişi sonuçlarını sorgulama ekranı... İşte TOKİ İstanbul Tuzla kazananlar ve kazanamayanlar isim listesi...