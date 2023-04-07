Yeni takvim açıklandı: İşte il il TOKİ kura listesi

İlk Evim Arsa projesinde 10-28 Nisan 2023 tarihleri arasında 55 ilde 31 bin 380 hak sahibi için, İlk İş Yerim’de ise 7 Nisan 2023 tarihinde 5 ilde toplam bin 621 hak sahibi için kura çekimi yapılacak. TOKİ'ye başvuranlar tarafından sorgulanan takvim yayımlandı. İşte il il kura takvimi...

# toki # toki kura çekimi # toki kura çekimi ne zaman
Son Güncelleme:
Yeni takvim açıklandı: İşte il il TOKİ kura listesi - Resim: 1 1 9

11 Nisan 2023

• Şanlıurfa 2.000

• Osmaniye 400

• Ankara 1.530

Yeni takvim açıklandı: İşte il il TOKİ kura listesi - Resim: 2 2 9

12 Nisan 2023

• Amasya400

• Artvin 185

• Aydın 575

• Bitlis 205

• Bolu 140

• Burdur 325

• Çankırı 40

• Denizli 20

• Giresun 380

• Gümüşhane 150

Yeni takvim açıklandı: İşte il il TOKİ kura listesi - Resim: 3 3 9

13 Nisan 2023

• Mersin 1.000

• Kastamonu 225

• Konya 1.000

Yeni takvim açıklandı: İşte il il TOKİ kura listesi - Resim: 4 4 9

14 Nisan 2023

• Mardin 870

• Muğla 1.700

• Muş 50

• Siirt 20

• Sinop 200

• Sivas 380

• Tokat 530

• Tunceli 30

• Van 180

• Yozgat 540