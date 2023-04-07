Yeni takvim açıklandı: İşte il il TOKİ kura listesi
İlk Evim Arsa projesinde 10-28 Nisan 2023 tarihleri arasında 55 ilde 31 bin 380 hak sahibi için, İlk İş Yerim’de ise 7 Nisan 2023 tarihinde 5 ilde toplam bin 621 hak sahibi için kura çekimi yapılacak. TOKİ'ye başvuranlar tarafından sorgulanan takvim yayımlandı. İşte il il kura takvimi...
11 Nisan 2023
• Şanlıurfa 2.000
• Osmaniye 400
• Ankara 1.530
12 Nisan 2023
• Amasya400
• Artvin 185
• Aydın 575
• Bitlis 205
• Bolu 140
• Burdur 325
• Çankırı 40
• Denizli 20
• Giresun 380
• Gümüşhane 150
13 Nisan 2023
• Mersin 1.000
• Kastamonu 225
• Konya 1.000
14 Nisan 2023
• Mardin 870
• Muğla 1.700
• Muş 50
• Siirt 20
• Sinop 200
• Sivas 380
• Tokat 530
• Tunceli 30
• Van 180
• Yozgat 540