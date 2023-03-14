TOKİ Tekirdağ kura çekiliş sonuçları! İşte çekilişte çıkan isimler listesi
Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ardından ara verilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura çekilişleri, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa, Saray ve Muratlı ilçeleri ile devam ediyor. 14 Mart 2023 Salı günü Tekirdağ Süleymanpaşa, Saray ve Muratlı'da yapılan çekilişlerin sonucu..
TOKİ'nin İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında, kura çekilişleri Tekirdağ'da devam ediyor.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 1+1, 2+1, 3+1 ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar arama motorlarında Tekirdağ TOKİ sonuç, Tekirdağ Süleymanpaşa, Saray, Muratlı TOKİ kura çekilişi sonuç sorgulama ekranı 2023 ve Tekirdağ TOKİ 1+1, 2+1, 3+1 kazananlar isim listesi konularını araştırıyor.
TEKİRDAĞ İLÇELERE GÖRE KONUT SAYISI
• Çorlu: 2210 konut
• Süleymanpaşa Zafer Mahallesi: 500 konut
• Saray Ayaspaşa Mahallesi: 150 konut
• Muratlı: 120 konut
• Hayranbolu Kahya Mahallesi: 48 konut
• Hayranbolu Çerkez Müsellim Mahallesi: 70 konut
TOKİ Tekirdağ kura çekiliş sonuçlarını görüntülemek için linkler:
TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
TEKİRDAĞ SARAY TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
TEKİRDAĞ MURATLI TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ