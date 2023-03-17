TOKİ TV CANLI İZLE | TOKİ İstanbul Tuzla kura çekilişi

2023 TOKİ İSTANBUL KURA TARİHİ



İstanbul’da inşa edilecek 50 bin sosyal konutun kura çekimleri Tuzla’da başlayacak. Tüm kuralar saat 10:00'da çekilmeye başlayacak. Kura çekimleri 16-29 Mart tarihleri arasında 20 bin 920 hak sahibi için Tuzla Belediyesi’nde gerçekleştirilecek.