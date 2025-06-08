TOKİ’den dev satış hamlesi: 41 ilde 310 arsa açık artırmaya çıkıyor!

2,7 MİLYON METREKARELİK ARSA, 14 MİLYAR LİRALIK DEĞER

Toplam büyüklüğü 2 milyon 792 bin 830 metrekare olan arsaların muhammen bedeli yaklaşık 14 milyar 12 milyon 507 bin 720 TL olarak belirlendi.