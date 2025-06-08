TOKİ’den dev satış hamlesi: 41 ilde 310 arsa açık artırmaya çıkıyor!
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye genelinde yatırımcılara büyük bir fırsat sunuyor. 41 ilde konut, ticaret, turizm ve tarıma yönelik toplam 310 arsa, 19-20 Haziran’da açık artırma yöntemiyle satışa çıkarılacak. Alıcılara cazip ödeme kolaylıkları da sunuluyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), yatırımcıları ve arsa sahibi olmak isteyenleri heyecanlandıracak bir satış programı başlattı.
Dünya Gazetesi'ne göre, Türkiye’nin dört bir yanındaki 41 ilde, toplam 310 adet arsa açık artırma yöntemiyle satışa sunulacak. Arsalara hem bireysel hem de kurumsal yatırımcıların yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.
2,7 MİLYON METREKARELİK ARSA, 14 MİLYAR LİRALIK DEĞER
Toplam büyüklüğü 2 milyon 792 bin 830 metrekare olan arsaların muhammen bedeli yaklaşık 14 milyar 12 milyon 507 bin 720 TL olarak belirlendi.
Satışa sunulacak arsalar; konut alanı, ticaret merkezi, turizm tesisi, tarım ve hayvancılık bölgesi, sağlık ve eğitim tesisi, sosyal-kültürel alan, sanayi parseli ve akaryakıt istasyonu gibi farklı işlevlere sahip.
AÇIK ARTIRMA TARİHLERİ VE YERLERİ BELLİ OLDU
Açık artırmalar, 19-20 Haziran 2025 tarihlerinde saat 10.30’da Ankara Bilkent Otel ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası’nda eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek. Katılımcılar, ister fiziksel olarak salonda bulunarak, isterse www.emlakmuzayede.com.tr adresi üzerinden online teklif vererek sürece dahil olabilecekler.
TOKİ’nin bu satış organizasyonu, sunduğu esnek ödeme koşulları ile de dikkat çekiyor. Yatırımcılar;
%25 peşinat ve 48 ay vadeli
%40 peşinat ve 36 ay vadeli
Peşin ödemelerde ise %15 indirimli alım yapabilecekler.
310 arsanın satışa çıkacağı iller ise şöyle:
Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa ve Tekirdağ.