Hızlı tren hattıyla Trabzon-Ankara arası kaç saate düşecek?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, hızlı tren hattıyla seyahat süresinin Trabzon-Sarp arasında 70 dakikaya, Trabzon-Samsun arasında 2 saate, Trabzon-Ankara arasında 4,5 saate düşeceğini bildirdi.

# ankara # trabzon # hızlı tren # yüksek hızlı tren hattı
Son Güncelleme:
Hızlı tren hattıyla Trabzon-Ankara arası kaç saate düşecek? - Resim: 1 1 7

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Samsun-Trabzon-Sarp Hızlı Tren Hattı'yla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'yi demir ağlarla ördüklerini belirtti.

Hızlı tren hattıyla Trabzon-Ankara arası kaç saate düşecek? - Resim: 2 2 7

Ülke genelinde 1400 kilometrede tren işletmeciliği yapıldığını kaydeden Karaismailoğlu, buna yeni açılan Ankara-Sivas Hattı'yla 400 kilometre daha ilave edildiğini aktardı.

Hızlı tren hattıyla Trabzon-Ankara arası kaç saate düşecek? - Resim: 3 3 7

Karaismailoğlu, toplam demir yolu uzunluğunun 13 bin 896 kilometreye çıktığına işaret ederek, hedeflerinin ve hayallerinin büyük olduğunu, planları da bu doğrultuda yaptıklarını vurguladı.

Hızlı tren hattıyla Trabzon-Ankara arası kaç saate düşecek? - Resim: 4 4 7

Önlerindeki yılların hızlı tren yılları olacağına dikkati çeken Karaismailoğlu, bu doğrultuda yeni hatlar üzerinde çalıştıklarını belirtti.