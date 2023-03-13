Trabzon'da örtü yangını

Trabzon'un Of ilçesinde mezrada çıkan örtü yangını, lodosun da etkisiyle geniş alana yayıldı. İlk yangının çıktığı Kıyıboyu'ndan Kıyıcık Mahallesi'ne sıçrayan alevlerin söndürülmesi için çalışmalar sürüyor. 

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Trabzon'da örtü yangını - Resim: 1 1 7

Trabzon'un Of ilçesinde mezrada çıkan örtü yangını, lodosun da etkisiyle geniş alana yayıldı.

Trabzon'da örtü yangını - Resim: 2 2 7

İlk yangının çıktığı Kıyıboyu'ndan Kıyıcık Mahallesi'ne sıçrayan alevlerin söndürülmesi için çalışmalar sürüyor. 

Trabzon'da örtü yangını - Resim: 3 3 7

Dik ve engebeli arazide yol olmaması nedeniyle müdahalede güçlük yaşayan ekiplerin, bölgede evlere yakın noktalardaki yangını kontrol altına aldıkları belirtildi.

Trabzon'da örtü yangını - Resim: 4 4 7

Of'a bağlı Kıyıboyu Mahallesi'ndeki mezrada saat 18.30 sıralarında örtü yangını çıktı.