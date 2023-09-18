Trafik kazasında ölen hakim Sivas'ta son yolculuğuna uğurlandı

Ekici, cenaze töreninde yaptığı konuşmada, çok üzgün olduklarını ve acıyı paylaşmaya geldiklerini belirterek, "Talihsiz bir kaza sonucu hem meslektaşımızı hem de eşini kaybettik. Rabbim mekanlarını cennet eylesin, nur içinde yatsın." dedi.

Gündoğdu ise meslektaşını kaybettiği için üzgün olduğunu belirterek, "Bugün işe başlayıp çayımızı içmeye gelecekti. Allah mekanını cennet etsin." diye konuştu.