Trafikte sıra dışı anlar: Kaçak inekler şehir merkezine indi

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde çiftlikten kaçan 8 inek, şehir merkezine indi. Refüjde otlayan inekler hem trafiği aksattı hem de vatandaşların ilgisini çekti.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde yaşanan ilginç olayda, bir çiftlikten kaçan 8 inek şehir merkezine indi. Zafer Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı’nda refüje çıkan inekler, yeşillikler arasında otlayarak adeta şehir turuna çıktı.

Sürü halinde refüjde otlayan inekler, hem trafikte aksamalara neden oldu hem de vatandaşların cep telefonu kameralarına ilginç görüntüler sundu. Refüjde zaman zaman yatarak dinlenen inekler, çevredekilerin şaşkın bakışları arasında adeta günün yıldızı oldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen İlçe Trafik Büro Amirliği ekipleri, olası bir kazaya karşı trafik güvenliğini sağladı. Polis ekipleri, ineklerin sahibine ulaşarak durumu bildirdi. Hayvanların sahibi, çiftliğin koruma bekçisiyle birlikte bölgeye gelerek kaçak inekleri refüjden alıp tekrar çiftliğe götürdü.

Yaşanan olay sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu.

