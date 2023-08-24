Trakya'da su oranı düşüyor! Baraj yüzde 20'nin altında

Kayalıköy Barajı, Kırklareli’nin tarım arazilerinin sulanması için kullanılan ve Edirne’nin içme suyunun sağlandığı bir baraj olarak biliniyor.

DOLULUK ORANI YÜZDE 20'YE DÜŞTÜ

Barajın doluluk oranı, yağışların yetersiz olması ve kuraklığa bağlı olarak son yıllarda azalmıştır. Geçen yıl aynı dönemde yüzde 50 olan doluluk oranı, bu yıl yüzde 20’ye düşmüştü. Bu durum, barajdan hem Edirne’ye su veren hem de tarım alanlarını sulayan köylülerin tedirginliğine neden oldu.

HER GEÇEN GÜN KÖTÜYE GİDİYOR

Barajın su seviyesinin düşmesinin nedenleri arasında iklim değişikliği, nüfus artışı, su kaynaklarının verimsiz kullanımı ve altyapı eksikliği sayılabilir. Barajın suyunun daha dikkatli ve tedbirli kullanılması gerektiği belirtiliyor. Ayrıca, barajın su kalitesinin korunması ve iyileştirilmesi için de gerekli önlemlerin alınması gerekiyor.

Kayalıköy Barajı’nın su seviyesinin düşmesi, hem Kırklareli hem de Edirne için ciddi bir sorundur. Bu sorunun çözümü için hem yerel hem de merkezi yönetimlerin işbirliği yapması ve sürdürülebilir su yönetimi politikaları geliştirmesi gerekmektedir. Ayrıca, vatandaşların da su tasarrufu konusunda duyarlı olması ve su israfını önlemesi gerekiyor.