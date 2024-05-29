TÜİK açıkladı! İşte Türkiye'de en çok tercih edilen araba renkleri
Açıklanan verilerde, vatandaşların en çok tercih ettiği araç renkleri de belli oldu. İşte Türkiye'nin en çok tercih edilen araba renkleri...
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Editör: Yağmur Biçen
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Sarı: 1465 adet ile toplam araçların yüzde 0,4'ünü oluşturuyor.
Mor: 1855 ile toplam araçların yüzde 0,5'ini oluşturuyor.
Turuncu: 3 bin 900 ile toplam araçların yüzde 1,1'ini oluşturuyor.
Yeşil: 9 bin 115 ile toplam araçların yüzde 2,7'sini oluşturuyor.