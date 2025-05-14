TÜİK açıkladı: İşte Türkiye’nin en uzun ve en kısa yaşam süresine sahip illeri
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2020-2022 dönemine ait "yaşam süresi" istatistikleri açıklandı. Türkiye genelinde doğuşta beklenen ortalama yaşam süresi 77,5 yıl olarak hesaplandı.
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Verilere göre Türkiye’de en uzun yaşam süresine sahip ilk üç il Muğla, Trabzon ve Tunceli oldu.
En uzun ömürlü 5 il:
Muğla – 80,8 yıl
Trabzon – 80,7 yıl
Tunceli – 80,6 yıl
Giresun – 80,3 yıl
Çanakkale – 80,2 yıl
Kısa ömürlü iller Doğu ve Güneydoğu'da yoğunlaştı
Araştırmaya göre yaşam süresinin en düşük olduğu iller ise doğu illerinde yoğunlaştı.
En kısa ömürlü 5 il:
Ağrı – 75,5 yıl
Van – 75,9 yıl
Şanlıurfa – 76,0 yıl
Kilis – 76,1 yıl
Siirt – 76,2 yıl