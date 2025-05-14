TÜİK açıkladı: İşte Türkiye’nin en uzun ve en kısa yaşam süresine sahip illeri

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2020-2022 dönemine ait "yaşam süresi" istatistikleri açıklandı. Türkiye genelinde doğuşta beklenen ortalama yaşam süresi 77,5 yıl olarak hesaplandı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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TÜİK açıkladı: İşte Türkiye’nin en uzun ve en kısa yaşam süresine sahip illeri - Resim: 1

Verilere göre Türkiye’de en uzun yaşam süresine sahip ilk üç il Muğla, Trabzon ve Tunceli oldu. 

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TÜİK açıkladı: İşte Türkiye’nin en uzun ve en kısa yaşam süresine sahip illeri - Resim: 2

En uzun ömürlü 5 il:

Muğla – 80,8 yıl

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TÜİK açıkladı: İşte Türkiye’nin en uzun ve en kısa yaşam süresine sahip illeri - Resim: 3

Trabzon – 80,7 yıl

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TÜİK açıkladı: İşte Türkiye’nin en uzun ve en kısa yaşam süresine sahip illeri - Resim: 4

Tunceli – 80,6 yıl

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TÜİK açıkladı: İşte Türkiye’nin en uzun ve en kısa yaşam süresine sahip illeri - Resim: 5

Giresun – 80,3 yıl

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TÜİK açıkladı: İşte Türkiye’nin en uzun ve en kısa yaşam süresine sahip illeri - Resim: 6

Çanakkale – 80,2 yıl

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TÜİK açıkladı: İşte Türkiye’nin en uzun ve en kısa yaşam süresine sahip illeri - Resim: 7

Kısa ömürlü iller Doğu ve Güneydoğu'da yoğunlaştı
Araştırmaya göre yaşam süresinin en düşük olduğu iller ise doğu illerinde yoğunlaştı. 

En kısa ömürlü 5 il:

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TÜİK açıkladı: İşte Türkiye’nin en uzun ve en kısa yaşam süresine sahip illeri - Resim: 8

Ağrı – 75,5 yıl

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TÜİK açıkladı: İşte Türkiye’nin en uzun ve en kısa yaşam süresine sahip illeri - Resim: 9

Van – 75,9 yıl
Şanlıurfa – 76,0 yıl

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TÜİK açıkladı: İşte Türkiye’nin en uzun ve en kısa yaşam süresine sahip illeri - Resim: 10

Kilis – 76,1 yıl
Siirt – 76,2 yıl

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