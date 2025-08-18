TÜİK açıkladı: Türkiye’nin en zengin ve en yoksul illeri belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ilk kez yayımladığı “Sosyoekonomik Seviye” (SES) verileriyle Türkiye’deki hane halkının gelir ve yaşam standartlarını ortaya koydu.

Araştırmaya göre, Türkiye’deki hanelerin yalnızca yüzde 1,1’i en üst sosyoekonomik seviyede yer aldı.

Verilere göre hanelerin dağılımı şu şekilde oldu:

%1,1 en üst seviye
%11,0 üst seviye
%16,4 üst altı seviye
%19,7 üst orta seviye
%16,5 alt orta seviye
%18,6 alt seviye
%16,7 en alt seviye

Türkiye’nin En Zengin İlleri

TÜİK verilerine göre, en üst ve üst sosyoekonomik seviyede bulunan hanelerin büyük çoğunluğu üç büyükşehirde toplandı.

İstanbul: %28,6

Ankara: %11,5

İzmir: %6,7

Bursa: %3,9

Antalya: %3,3

Türkiye’nin En Zengin İlçeleri

İlçeler bazında yapılan analizde Ankara’nın Çankaya ilçesi Türkiye’nin en yüksek sosyoekonomik seviyesine sahip bölgesi oldu. Çankaya’yı İstanbul’dan Kadıköy ve Beşiktaş, Ankara’dan Yenimahalle ve Etimesgut takip etti.

Türkiye’nin en zengin 7 ilçesi:

Çankaya (Ankara)
Kadıköy (İstanbul)
Beşiktaş (İstanbul)
Etimesgut (Ankara)
Nilüfer (Bursa)
Bakırköy (İstanbul)
Güzelbahçe (İzmir)

Türkiye’nin En Yoksul İlçeleri

SES verilerinde en düşük seviyede yer alan ilçeler ise Anadolu’nun farklı bölgelerinden çıktı.

Türkiye’nin en yoksul 7 ilçesi:

Çamoluk (Giresun)
Derebucak (Konya)
Doğanşar (Sivas)
Felahiye (Kayseri)
Dikmen (Sinop)
Pınarbaşı (Kastamonu)
Bayramören (Çankırı)
Araştırma, Türkiye’nin ekonomik eşitsizliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

