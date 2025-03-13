Tüketicilere önemli uyarı: Hileli gıdalar listesi güncellendi!
Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğini ihlal eden firmaları ifşa etmeye devam ediyor.
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Bakanlığın yeni yayımladığı listede 10’dan fazla markanın ürünlerinde taklit ve tağşiş tespit edildiği duyuruldu.
Söz konusu firmaların sucuk, salam, köfte ve süt ürünlerinde tüketiciyi yanıltıcı içerikler kullandığı belirlendi.
Hileli ürünler listesinde neler var?
📌 Isıl işlem görmüş dana sucukta kanatlı eti tespit edildi.
📌 Piliç sucuk ürünlerinde mekanik ayrılmış kanatlı eti bulundu.
📌 Kasap köfte olarak satılan bir üründe kanatlı eti olduğu belirlendi.
📌 Birden fazla süt ürünü markasında taklit ve tağşiş yapıldığı ortaya çıktı.
Bakanlık, tüketicilerin daha dikkatli olması gerektiğini vurgularken, gıda sahtekârlığı yapan firmalarla mücadelelerinin süreceğini açıkladı.