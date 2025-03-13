Tüketicilere önemli uyarı: Hileli gıdalar listesi güncellendi!

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğini ihlal eden firmaları ifşa etmeye devam ediyor.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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Tüketicilere önemli uyarı: Hileli gıdalar listesi güncellendi! - Resim: 1

Bakanlığın yeni yayımladığı listede 10’dan fazla markanın ürünlerinde taklit ve tağşiş tespit edildiği duyuruldu.

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Tüketicilere önemli uyarı: Hileli gıdalar listesi güncellendi! - Resim: 2

Söz konusu firmaların sucuk, salam, köfte ve süt ürünlerinde tüketiciyi yanıltıcı içerikler kullandığı belirlendi.

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Tüketicilere önemli uyarı: Hileli gıdalar listesi güncellendi! - Resim: 3

Hileli ürünler listesinde neler var?

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Tüketicilere önemli uyarı: Hileli gıdalar listesi güncellendi! - Resim: 4

📌 Isıl işlem görmüş dana sucukta kanatlı eti tespit edildi.



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Tüketicilere önemli uyarı: Hileli gıdalar listesi güncellendi! - Resim: 5

📌 Piliç sucuk ürünlerinde mekanik ayrılmış kanatlı eti bulundu.

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Tüketicilere önemli uyarı: Hileli gıdalar listesi güncellendi! - Resim: 6

📌 Kasap köfte olarak satılan bir üründe kanatlı eti olduğu belirlendi.

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Tüketicilere önemli uyarı: Hileli gıdalar listesi güncellendi! - Resim: 7

📌 Birden fazla süt ürünü markasında taklit ve tağşiş yapıldığı ortaya çıktı.

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Tüketicilere önemli uyarı: Hileli gıdalar listesi güncellendi! - Resim: 8

Bakanlık, tüketicilerin daha dikkatli olması gerektiğini vurgularken, gıda sahtekârlığı yapan firmalarla mücadelelerinin süreceğini açıkladı.

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sucuk salam