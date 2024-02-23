"Türk Escobar" çetesine darbe! 20 milyar TL değerinde mal ele geçirildi
Ürfi Çetinkaya liderliğindeki suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda ele geçirilenler arasında büyük bir silah ve altın koleksiyonu olduğu tespit edildi. Yapılan operasyon sonucunda, yaklaşık 20 milyar TL değerindeki mal varlığına tedbir konulduğu duyuruldu.
İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, cezaevindeki Ürfi Çetinkaya liderliğindeki suç örgütüne karşı operasyon düzenledi.
Operasyon sonucunda, Ürfi Çetinkaya'nın yanı sıra İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Başkanı olan oğlu Rüstem Çetinkaya'nın da bulunduğu suç örgütünün faaliyetleri hakkında detaylar ortaya çıktı. Örgütün Almanya, Bulgaristan, İspanya, Moritanya, Portekiz ve Yunanistan'da ele geçirilen yaklaşık 13 ton, Türkiye'de ele geçirilen 24 ton olmak üzere toplamda 37 ton uyuşturucudan sorumlu olduğu belirlendi.
Şüphelilerin, çevrelerindeki kişilerle birlikte kendi gemileri, bazı ticari konteynerler ve balıkçı tekneleri aracılığıyla uluslararası uyuşturucu taşıdıkları, elde ettikleri gelirleri gizli bölmeli araçlar ve kuryeler kullanarak Türkiye'ye kaçak olarak getirdikleri ve ardından eşi, çocukları, yakın akrabaları ve yakın çevresindeki kişiler üzerinden kurdukları döviz büroları ve şirketler aracılığıyla akladıkları belirlendi.
Yapılan işbirliği neticesinde suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda Ürfi Çetinkaya'nın oğulları Rüstem Çetinkaya ile Hakan Çetinkaya'nın da aralarında bulunduğu 44 kişi yakalanarak gözaltına alındı.