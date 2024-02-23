"Türk Escobar" çetesine darbe! 20 milyar TL değerinde mal ele geçirildi

Şüphelilerin, çevrelerindeki kişilerle birlikte kendi gemileri, bazı ticari konteynerler ve balıkçı tekneleri aracılığıyla uluslararası uyuşturucu taşıdıkları, elde ettikleri gelirleri gizli bölmeli araçlar ve kuryeler kullanarak Türkiye'ye kaçak olarak getirdikleri ve ardından eşi, çocukları, yakın akrabaları ve yakın çevresindeki kişiler üzerinden kurdukları döviz büroları ve şirketler aracılığıyla akladıkları belirlendi.