Türk halkı google'da en çok ne aratıyor?
Türkiye'de Google'da en çok aratılan şeyler nelerdir? Bu sorunun cevabını her yıl Google, arama trendleri raporuyla paylaşıyor. Buna göre 2022 yılında Türkiye'de Google'da en çok aranan kelime "Dolar/TL" oldu. .
Türkiye'de Google'da en çok aratılan şeyler nelerdir? Bu sorunun cevabını her yıl Google, arama trendleri raporuyla paylaşıyor. Buna göre 2022 yılında Türkiye'de Google'da en çok aranan kelime "Dolar/TL" oldu. Ekonomik kriz ve kur dalgalanmaları nedeniyle Türk lirasının dolar karşısındaki değer kaybı, milyonlarca kişinin ilgisini çekti. Dolar/TL'yi sırasıyla "Bayram tatili kaç gün?", "ÖBA (Öğretmen Bilişim Ağı)", "Bergen" ve "Kedi" kelimeleri takip etti.
Google'da en çok aratılan isimler ise futbolcuların ağırlıkta olduğu bir liste oldu. Paris Saint-Germain'in Arjantinli yıldızı Icardi, Türkiye'de en çok aranan kişi oldu. Onu şarkıcı Ece Erken, oyuncu Şinasi Yüzbaşıoğlu, Napoli'nin Belçikalı futbolcusu Mertens ve Cagliari'nin Brezilyalı golcüsü Joao Pedro izledi.
Google'da yapılan aramalara göre en popüler beş dizi ise şöyle sıralandı: "Yalı Çapkını", "Duy Beni", "Gelsin Hayat Bildiği Gibi", "Tozlu Yaka" ve "Erşan Kuneri". Bu dizilerden bazıları yeni başlamış olmasına rağmen büyük bir ilgi gördü.
Google aramalarında ayrıca "Rüyada", "Ben Neden...?" ve "Nasıl olunur?" gibi başlıklar da öne çıktı. Türkiye'de rüyada en çok görülen şeyler arasında "Rüyada ölmek", "Rüyada diş düşmesi", "Rüyada hamile olmak", "Rüyada para bulmak" ve "Rüyada evlenmek" yer aldı. Ben Neden...? sorularında ise en çok merak edilenler "Ben neden yalnızım?", "Ben neden mutsuzum?", "Ben neden hep kaybediyorum?", "Ben neden buradayım?" ve "Ben neden varım?" oldu. Nasıl olunur? sorularında ise en çok arananlar "Nasıl zengin olunur?", "Nasıl mutlu olunur?", "Nasıl fit olunur?", "Nasıl ünlü olunur?" ve "Nasıl hacker olunur?" şeklinde sıralandı.