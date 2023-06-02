Türk halkı google'da en çok ne aratıyor?

Google aramalarında ayrıca "Rüyada", "Ben Neden...?" ve "Nasıl olunur?" gibi başlıklar da öne çıktı. Türkiye'de rüyada en çok görülen şeyler arasında "Rüyada ölmek", "Rüyada diş düşmesi", "Rüyada hamile olmak", "Rüyada para bulmak" ve "Rüyada evlenmek" yer aldı. Ben Neden...? sorularında ise en çok merak edilenler "Ben neden yalnızım?", "Ben neden mutsuzum?", "Ben neden hep kaybediyorum?", "Ben neden buradayım?" ve "Ben neden varım?" oldu. Nasıl olunur? sorularında ise en çok arananlar "Nasıl zengin olunur?", "Nasıl mutlu olunur?", "Nasıl fit olunur?", "Nasıl ünlü olunur?" ve "Nasıl hacker olunur?" şeklinde sıralandı.