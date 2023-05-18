Türk halkı yalnızlaşıyor mu? İşte çarpıcı TÜİK raporu

TÜİK Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre, Türkiye'de 2008 yılında 4 kişi olan ortalama hanehalkı büyüklüğünün, azalma eğilimi gösterdiğini açıkladı. Öte yandan, Türkiye'de 2022 yılında ortalama hanehalkı büyüklüğünün en yüksek olduğu il Şırnak oldu.

# tüik verileri # türkiye istatiktik kurumu # Aile Kurumu
Son Güncelleme:
Türk halkı yalnızlaşıyor mu? İşte çarpıcı TÜİK raporu - Resim: 1 1 9

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre, Türkiye’de 2008 yılında 4 kişi olan ortalama hanehalkı büyüklüğünün, azalma eğilimi gösterdi ve 2022 yılında 3,17 kişiye düştüğü görüldü.

Türkiye'de 2022 yılında ortalama hanehalkı büyüklüğünün en yüksek olduğu il Şırnak oldu. Şırnak'ın ardından listede Şanlıurfa ve Batman geldi.

Türk halkı yalnızlaşıyor mu? İşte çarpıcı TÜİK raporu - Resim: 2 2 9

Ortalama hanehalkı büyüklüğünün en düşük olduğu iller ise sırasıyla Tunceli ve Çanakkale oldu. Bu illeri, Giresun ve Balıkesir izledi.

Türk halkı yalnızlaşıyor mu? İşte çarpıcı TÜİK raporu - Resim: 3 3 9

TEK KİŞİLİK HANEHALKLARININ ORANI ARTTI

ADNKS sonuçlarına göre, 2014 yılında %13,9 olan yalnız yaşayan fertlerden oluşan tek kişilik hanehalklarının oranının 2022 yılında %19,4'e yükseldiği görüldü.

Türk halkı yalnızlaşıyor mu? İşte çarpıcı TÜİK raporu - Resim: 4 4 9

GENİŞ AİLEDEN OLUŞAN HANEHALKLARININ ORANINDA AZALMA GÖRÜLDÜ 

Tek çekirdek aile olarak ifade edilen, yalnızca eşlerden veya eşler ve çocuklarından veya tek ebeveyn ve en az bir çocuktan oluşan hanehalklarının oranı, 2014 yılında %67,4 iken 2022 yılında %64,5'e geriledi. Diğer yandan, geniş aile olarak tanımlanan ve en az bir çekirdek aile ve diğer kişilerden oluşan hanehalklarının oranı 2014 yılında %16,7 iken 2022 yılında %12,8'e düştü.