Turkcell'den tarifeleri ikiye katlayan 30.yıl kampanyası! Detaylar haberimizde...
Turkcell, kuruluşunun 30. yılı için büyük bir kampanya duyurdu. İşte detaylar...
Turkcell, 30. yılını kutlamak için abonelerine özel bir kampanya başlattı. Paketlerindeki internet, dakika ve SMS haklarını ikiye katlama kampanyasın duyurdu.
TEK BİR SMS YETERLİ
Kampanyadan yararlanmak oldukça kolay. Aboneler cep telefonlarından bir SMS ile "30YIL" yazıp 2222 numarasına göndererek kampanyaya katılım sağlayabiliyor. Gönderim sonrası mevcut paketler otomatik olarak güncellenerek ikiye katlanıyor.
SON GÜN
Turkcell'in bu özel kampanyası, 31 Mayıs 2024 tarihine kadar tüm aboneler için geçerli. Kampanya kapsamında aboneler, bir ay boyunca kullanabilecekleri tarifelerindeki dakikanın iki katı, SMS'in iki katı ve internet hakkının iki katına sahip olacaklar. Tanımlanan bu hediyeler, Turkcell'in dijital uygulaması üzerinden kolayca görüntülenebilecek.
Her yöne dakikaları 500; 750; 900; 1000; 1100; 1250; 1500; 1600; 2000; 2100; 2500; 3000; 5000; 9000; 10000; 11000; 12000; 13000; 15000; 18000 olan paketler ikiye katlanacaktır. Bunlardan farklı bir dakikaya sahip müşterilere en yakın bir üst seviye dakika tanımlanacaktır.