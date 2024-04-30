Turkcell'den tarifeleri ikiye katlayan 30.yıl kampanyası! Detaylar haberimizde...

SON GÜN

Turkcell'in bu özel kampanyası, 31 Mayıs 2024 tarihine kadar tüm aboneler için geçerli. Kampanya kapsamında aboneler, bir ay boyunca kullanabilecekleri tarifelerindeki dakikanın iki katı, SMS'in iki katı ve internet hakkının iki katına sahip olacaklar. Tanımlanan bu hediyeler, Turkcell'in dijital uygulaması üzerinden kolayca görüntülenebilecek.